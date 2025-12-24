Muškarac na haubi kola vozio leš

Grozna slika osvanula je na društvenim mrežama i odmah izazvala salvu bijesa među onima koji su je vidjeli. Nepoznati muškarac odlučio je da Aranđelovcem vozi leš na haubi svoj vozila.

Kako je osigurao da vepar ne padne u vožnji nije poznato, ali je itekako vidno da je umnogome ugrozio ostale učesnike u saobraćaju, čak i da zanemarimo emotivni šok.

Ne samo što je leš mogao da padne, već se na osnovu slike jasno vidi da muškarac jedva da je nazirao put ispred sebe, pa je čak morao da proviri kroz prozor ne bi li upravljao vozilom.

"Aranđelovac. Ok ubio si ga kako kažeš jer čuvaš brojno stanje. Ali kako neko, po zakonu, može kroz centar grada vozi leš životinje na haubi? Pritom ugrožava sigurnost saobraćaja jer je blokirao sam sebi vidljivost", navedeno je u opisu fotografije.

Iako nije precizirano kada je slika nastala s obzirom na to da osoba koja je na njoj vidno ne nosi topliju, zimsku garderobu, reakcije su odmah uslijedile. "Na koliko nivoa je ovo jezivo", "Užas, sramota za Srbiju", samo su neki od komentara zgroženih i ogorčenih ljudi.

Vožnja leša životinje na haubi automobila kroz centar grada (ili bilo gdje drugdje) predstavlja kršenje više zakona i propisa u Srbiji, a kazne su veoma visoke. Pored toga što je etički i estetski neprihvatljivo, evo konkretnih razloga zašto je to kažnjivo:

Prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima, teret na vozilu (u šta bi se u ovom slučaju uvrstio i leš životinje) mora biti smješten tako da:

Ne ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju, prenosi Telegraf.