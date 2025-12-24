Logo
Large banner

Muškarac na haubi kola vozio leš

Izvor:

Telegraf

24.12.2025

10:36

Komentari:

0
Мушкарац на хауби кола возио леш
Foto: Pexels

Grozna slika osvanula je na društvenim mrežama i odmah izazvala salvu bijesa među onima koji su je vidjeli. Nepoznati muškarac odlučio je da Aranđelovcem vozi leš na haubi svoj vozila.

Kako je osigurao da vepar ne padne u vožnji nije poznato, ali je itekako vidno da je umnogome ugrozio ostale učesnike u saobraćaju, čak i da zanemarimo emotivni šok.

Ne samo što je leš mogao da padne, već se na osnovu slike jasno vidi da muškarac jedva da je nazirao put ispred sebe, pa je čak morao da proviri kroz prozor ne bi li upravljao vozilom.

"Aranđelovac. Ok ubio si ga kako kažeš jer čuvaš brojno stanje. Ali kako neko, po zakonu, može kroz centar grada vozi leš životinje na haubi? Pritom ugrožava sigurnost saobraćaja jer je blokirao sam sebi vidljivost", navedeno je u opisu fotografije.

Iako nije precizirano kada je slika nastala s obzirom na to da osoba koja je na njoj vidno ne nosi topliju, zimsku garderobu, reakcije su odmah uslijedile. "Na koliko nivoa je ovo jezivo", "Užas, sramota za Srbiju", samo su neki od komentara zgroženih i ogorčenih ljudi.

Vožnja leša životinje na haubi automobila kroz centar grada (ili bilo gdje drugdje) predstavlja kršenje više zakona i propisa u Srbiji, a kazne su veoma visoke. Pored toga što je etički i estetski neprihvatljivo, evo konkretnih razloga zašto je to kažnjivo:

Prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima, teret na vozilu (u šta bi se u ovom slučaju uvrstio i leš životinje) mora biti smješten tako da:

Ne ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tagovi:

vepar

bahati vozač

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полиција аутомобил

Hronika

Akcija "Kombo": Hapšenja zbog droge i nelegalnog oružja

1 h

0
Саво Минић, састанак са руководством Привредне коморе Српске

Republika Srpska

Minić sa rukovodstvom Privredne komore Srpske

2 h

0
Марија, донирала косу

Društvo

Mala Marija ošišala kosu i donirala oboljeloj d‌jeci

2 h

0
застава Украјине

Svijet

Ukrajina objavila kompletan mirovni plan od 20 tačaka kreiran sa Amerikom

2 h

0

Više iz rubrike

Стравична несрећа: На интервенцији погинуо водоинсталатер

Srbija

Stravična nesreća: Na intervenciji poginuo vodoinstalater

17 h

0
"Супергрип" се брзо шири: Болнице забраниле посјете пацијентима због респираторних инфекција

Srbija

"Supergrip" se brzo širi: Bolnice zabranile posjete pacijentima zbog respiratornih infekcija

18 h

0
Весна

Srbija

Vesna otvorila majčin krevet poslije njene smrti i umalo se onesvijestila

22 h

0
Љубишу ударио гром, људи мислили да је добио батине у швалерацији

Srbija

Ljubišu udario grom, ljudi mislili da je dobio batine u švaleraciji

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

26

Pao dogovor: Radnicima će se moći neoporezivo isplatiti do 2.500 KM

12

26

Tragedija: Tinejdžer skočio sa terase, ostao na mestu mrtav

12

23

Toplotna pumpa koja mijenja sve: Naučnici napravili revoluciju

12

19

Još uvijek imate ovaj legendarni Nokia telefon? Evo koliko danas vrijedi

12

14

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner