Logo
Large banner

Horor ispred škole: Maloljetniku zario nož u vrat

Izvor:

Kurir

03.02.2026

10:57

Komentari:

0
Хорор испред школе: Малољетнику зарио нож у врат
Foto: Pixabay

U tuči tinejdžera ispred škole u Salernu povrijeđena su dva šesnaestogodišnjaka, a jedan je zbog ubodne rane na vratu zadržan u bolnici

U fizičkom obračunu tinejdžera ispred škole u Salernu u Italiji povređena su dva šesnaestogodišnjaka, od kojih je jedan hospitalizovan zbog ubodne rane u predjelu vrata. Drugi maloljetnik zadobio je posjekotine na ruci.

Incident se dogodio danas u ulici Via Corenzio Belisario, u naselju Pastena, u blizini osnovne škole „Nicola Monterisi“ i vrtića „Don Milani“.

Prema prvim informacijama, obračun je izbio samo nekoliko metara od školskog ulaza, a tačan povod sukoba još se utvrđuje. Policija i hitna služba stigle su u roku od nekoliko minuta, a povrijeđeni su prebačeni u bolnicu na dalji tretman.

Napadač uhapšen nakon rekonstrukcije događaja

Na lice mjesta upućene su dve ambulante – volonteri Vopi i ekipa Crvenog krsta koju je aktivirao 118 centar lokalne zdravstvene službe. Dok su ljekari zbrinjavali mladiće, pripadnici državne policije blokirali su područje i započeli uviđaj.

Роштиљ-ћевапи

Društvo

Zaštićeno 20 prehrambenih proizvoda

Nakon uzetih izjava očevidaca i pregleda dostupnih snimaka sa nadzornih kamera, policija je rekonstruisala tok sukoba i identifikovala napadača, koji je potom uhapšen.

Prefektura Salerna i Policijska uprava navode da je slučaj pod posebnim nadzorom zbog činjenice da su akteri maloljetnici. U lokalnim školama već su u toku programi prevencije nasilja i edukacije o poštovanju među vršnjacima.

I dok se istraga današnjeg incidenta nastavlja, policija istražuje i ranjavanje još jednog maloljetnika tokom protekle subote u centru Salerna. Mladić je napadnut tokom rasprave dve grupe tinejdžera, navodno iz banalnog razloga.

Zadobio je povrede na ruci i u predjelu grudnog koša, ali je nakon pregleda u bolnici pušten kući. Istragu vodi Odjeljenje kriminalističke policije Salerna, prenosi Kurir.

Podijeli:

Tagovi:

vršnjačko nasilje

tuča maloljetnika

ranio maloljetnika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Operacija, operaciona sala

Svijet

Bolnica hitno evakuisana: Granata pronađena u pacijentu

13 h

0
И пешкири имају рок трајања: Ево када је право вријеме да их замијените

Savjeti

I peškiri imaju rok trajanja: Evo kada je pravo vrijeme da ih zamijenite

13 h

0
Заштићено 20 прехрамбених производа

Društvo

Zaštićeno 20 prehrambenih proizvoda

13 h

0
Роботи сами устају из сандука и одмах крећу на посао

Nauka i tehnologija

Roboti sami ustaju iz sanduka i odmah kreću na posao

13 h

0

Više iz rubrike

Operacija, operaciona sala

Svijet

Bolnica hitno evakuisana: Granata pronađena u pacijentu

13 h

0
Потрес епских размјера: Зеленски у Епстајновим документима - умијешан у кријумчарење дјеце?

Svijet

Potres epskih razmjera: Zelenski u Epstajnovim dokumentima - umiješan u krijumčarenje djece?

14 h

0
Ушла у продавницу и више није изашла: Тијело докторке пронађено у замрзивачу

Svijet

Ušla u prodavnicu i više nije izašla: Tijelo doktorke pronađeno u zamrzivaču

14 h

0
Шпанци пресрели руски авион

Svijet

Alarmi u NATO: Presretnut ruski avion sa neobičnim naoružanjem

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Pogledajte kako je Partizan izgubio u posljednjoj sekundi

22

53

Pazurević za ATV: Mislim da ljudi u Savjetu ministara nemaju blage veze kakve su nama posljedice nanesene

22

48

Godišnjica pucnjave u Švedskoj: Adnan iz BiH kćerku nazvao po ženi koja ga je spasila

22

40

Nastavak projekta turističkih vaučera u Republici Srpskoj

22

36

Brutalna posljednja četvrtina i Zvezdini nebeski skokovi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner