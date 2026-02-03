Horor ispred škole: Maloljetniku zario nož u vrat

Izvor:
U tuči tinejdžera ispred škole u Salernu povrijeđena su dva šesnaestogodišnjaka, a jedan je zbog ubodne rane na vratu zadržan u bolnici
U fizičkom obračunu tinejdžera ispred škole u Salernu u Italiji povređena su dva šesnaestogodišnjaka, od kojih je jedan hospitalizovan zbog ubodne rane u predjelu vrata. Drugi maloljetnik zadobio je posjekotine na ruci.
Incident se dogodio danas u ulici Via Corenzio Belisario, u naselju Pastena, u blizini osnovne škole „Nicola Monterisi“ i vrtića „Don Milani“.
Prema prvim informacijama, obračun je izbio samo nekoliko metara od školskog ulaza, a tačan povod sukoba još se utvrđuje. Policija i hitna služba stigle su u roku od nekoliko minuta, a povrijeđeni su prebačeni u bolnicu na dalji tretman.
Na lice mjesta upućene su dve ambulante – volonteri Vopi i ekipa Crvenog krsta koju je aktivirao 118 centar lokalne zdravstvene službe. Dok su ljekari zbrinjavali mladiće, pripadnici državne policije blokirali su područje i započeli uviđaj.
Nakon uzetih izjava očevidaca i pregleda dostupnih snimaka sa nadzornih kamera, policija je rekonstruisala tok sukoba i identifikovala napadača, koji je potom uhapšen.
Prefektura Salerna i Policijska uprava navode da je slučaj pod posebnim nadzorom zbog činjenice da su akteri maloljetnici. U lokalnim školama već su u toku programi prevencije nasilja i edukacije o poštovanju među vršnjacima.
I dok se istraga današnjeg incidenta nastavlja, policija istražuje i ranjavanje još jednog maloljetnika tokom protekle subote u centru Salerna. Mladić je napadnut tokom rasprave dve grupe tinejdžera, navodno iz banalnog razloga.
Zadobio je povrede na ruci i u predjelu grudnog koša, ali je nakon pregleda u bolnici pušten kući. Istragu vodi Odjeljenje kriminalističke policije Salerna, prenosi Kurir.
