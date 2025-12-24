Logo
Large banner

Milicu momak ostavio jer je imala 136 kilograma: Ono što je uslijedilo niko nije očekivao

Izvor:

Ona

24.12.2025

11:58

Komentari:

0
Милицу момак оставио јер је имала 136 килограма: Оно што је услиједило нико није очекивао
Foto: Printscreen/Tik Tok/djukanovicmica

Influenserka Milica Đukanović podijelila je sa pratiocima vijest koja je u kratkom roku izazvala stotine reakcija.

Na TikToku je objavila snimak prosidbe, trenutak koji za nju nije samo romantičan već i simboličan, jer iza njega stoji višegodišnja borba sa tijelom, samopouzdanjem i sopstvenim granicama.

Danas djeluje mirno, stabilno i zadovoljno, ali put do tog trenutka nije bio ni brz ni lak. Naprotiv, počeo je jednim raskidom koji ju je, kako sama kaže, presjekao, ali i natjerao da se suoči sa realnošću koju je dugo gurala pod tepih.

Гужва на граници

Gradovi i opštine

Pojačan saobraćaj na četiri prelaza sa Hrvatskom

U periodu kada je vaga pokazivala 136 kilograma, Milicu je ostavio tadašnji dečko. Kasnije je otvoreno govorila o tome da nije bilo uvreda, niti ponižavanja, već iskren razgovor u kojem su izgovorene stvari koje su oboje već znali.

"Nije me vrijeđao zbog kilaže. Istina je da me je ostavio i da smo se kasnije čuli. Poslao mi je poruku i objasnio razloge raskida. Znala sam da je kilaža jedan od njih, i zbog zdravlja. Rekao je da treba da budem srećna. Danas, iz ove perspektive, shvatam da je to možda bilo ono što me je spasilo", ispričala je Milica ranije za srpske medije.

Taj trenutak, koliko god bolan bio, postao je tačka posle koje više nije mogla da se vraća na staro, prenosi Ona.

@djukanovicmica ♬ original sound - barbarabobakmusic

Podijeli:

Tag:

kilaža

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ТЕ Гацко поново ван мреже

Ekonomija

TE Gacko ponovo van mreže

31 min

0
Појачан саобраћај на четири прелаза са Хрватском

Gradovi i opštine

Pojačan saobraćaj na četiri prelaza sa Hrvatskom

40 min

0
Кошарац: Да ли федерална влада саботира учешће на "Експо 2027"?

Republika Srpska

Košarac: Da li federalna vlada sabotira učešće na "Ekspo 2027"?

40 min

0
Нестварни призори: Вулкан избацује лаву и до 380 метара у висину

Svijet

Nestvarni prizori: Vulkan izbacuje lavu i do 380 metara u visinu

46 min

0

Više iz rubrike

horoskop astrologija

Zanimljivosti

Horoskopski znakovi koji su izuzetno pametni, ali toga nisu svjesni

4 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Šta nam zvijezde donose danas?

4 h

0
Годишњи хороскоп 2026 – Сатурн у Овну и космичке промјене за свих 12 хороскопских знакова

Zanimljivosti

Šta svaki horoskopski znak treba da poželi tačno u ponoć?

14 h

0
Поклон

Zanimljivosti

Gotovo za 5 minuta: Isprobajte jednostavan trik za pakovanje poklona

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

19

Još uvijek imate ovaj legendarni Nokia telefon? Evo koliko danas vrijedi

12

14

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

12

09

"Roskosmos" najavio: Prva ruska lunarna elektrana do 2036. godine

12

04

Astrolozi otkrivaju u koja tri znaka se rađaju najzlobniji ljudi

12

01

Minić: Odluka Hrvatske ne ide u prilog dobrih komšijskih odnosa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner