Milicu momak ostavio jer je imala 136 kilograma: Ono što je uslijedilo niko nije očekivao

Na TikToku je objavila snimak prosidbe, trenutak koji za nju nije samo romantičan već i simboličan, jer iza njega stoji višegodišnja borba sa tijelom, samopouzdanjem i sopstvenim granicama.

Danas djeluje mirno, stabilno i zadovoljno, ali put do tog trenutka nije bio ni brz ni lak. Naprotiv, počeo je jednim raskidom koji ju je, kako sama kaže, presjekao, ali i natjerao da se suoči sa realnošću koju je dugo gurala pod tepih.

U periodu kada je vaga pokazivala 136 kilograma, Milicu je ostavio tadašnji dečko. Kasnije je otvoreno govorila o tome da nije bilo uvreda, niti ponižavanja, već iskren razgovor u kojem su izgovorene stvari koje su oboje već znali.

"Nije me vrijeđao zbog kilaže. Istina je da me je ostavio i da smo se kasnije čuli. Poslao mi je poruku i objasnio razloge raskida. Znala sam da je kilaža jedan od njih, i zbog zdravlja. Rekao je da treba da budem srećna. Danas, iz ove perspektive, shvatam da je to možda bilo ono što me je spasilo", ispričala je Milica ranije za srpske medije.

Taj trenutak, koliko god bolan bio, postao je tačka posle koje više nije mogla da se vraća na staro, prenosi Ona.