Logo
Large banner

Gotovo za 5 minuta: Isprobajte jednostavan trik za pakovanje poklona

23.12.2025

21:20

Komentari:

0
Поклон
Foto: Acharaporn Kamornboonyarush/Pexels

Za mnoge ljude pakovanje božićnih poklona predstavlja pravi mali stres – savijanje po podu, papir koji se neprestano gužva i bol u leđima koji postaje dio praznične tradicije.

Jedna mama je na društvenim mrežama pokazala trik koji je u rekordnom roku postao viralan i mnogi ga već nazivaju najboljim savjetom godine.

U kratkom videu, Kler Li je otkrila trik kako uz pomoć nekoliko svakodnevnih kućnih predmeta možete napraviti praktičnu stanicu za pakovanje poklona. Sve što vam je potrebno su metla, dvije vješalice i daska za peglanje. Ideja je postala apsolutni hit na mrežama.

@claire.lee44 I had an Idea the other day. Xmas hack 2025 - Enjoy #2025XmasWrapHack #GiftWrapping #WrappingStation #WrappingPaperDispenser #GiftWrapHack ♬ original sound - Lyrics Nature

Ideja je jednostavna, ali izuzetno efektna. Vješalica se provuče kroz dasku za peglanje, zatim se kroz nju provuče drška metle. Na metlu se postavlja rola ukrasnog papira, dok druga vješalica služi kao dodatno učvršćenje. Na taj način papir se lako odmotava, bez klizanja, cijepanja ili gužvanja.

Makaze i selotejp Kler je postavila tako da su joj uvijek pri ruci, a ceo sistem prilagodila je svojoj visini.

илу-јелка-украси-08122025

Zanimljivosti

Ne kupujte im ovo: Pokloni koje znakovi ne žele ispod jelke

''Poseban plus je, kako ističe, to što je daska za peglanje podesiva, pa poklone može da pakuje sjedeći – udobno, bez saginjanja i naprezanja. Mogu da sjednem na kauč i sve završim bez bolova u leđima. Kako se ovoga niko ranije nije sjetio'', našalila se u videu.

Snimak objavljen na TikToku veoma brzo je postao hit, a komentari oduševljenih korisnika ne prestaju da se nižu. Mnogi tvrde da je riječ o jednom od najkorisnijih viralnih savjeta u posljednje vrijeme, dok su drugi zaključili da im je daska za peglanje konačno dobila novu, mnogo zabavniju namjenu., prenosi Srpskainfo

Podijeli:

Tagovi:

pokloni

Nova godina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Наручио поклоне за празнике онлајн, а кад је отворио пакет услиједио је шок

Svijet

Naručio poklone za praznike onlajn, a kad je otvorio paket uslijedio je šok

2 d

0
Истраживања показују да дјеца која добијају превише поклона касније имају 3 проблема

Porodica

Istraživanja pokazuju da djeca koja dobijaju previše poklona kasnije imaju 3 problema

1 sedm

0
Јордански краљ поклонио СПЦ парцелу у близини мјеста гдје је крштен Исус Христос

Društvo

Jordanski kralj poklonio SPC parcelu u blizini mjesta gdje je kršten Isus Hristos

2 sedm

0
Aлексић поклонио Стевандићу књигу о бомбардовању осиромашеним уранијумом

Republika Srpska

Aleksić poklonio Stevandiću knjigu o bombardovanju osiromašenim uranijumom

3 sedm

0

Više iz rubrike

Додик испричао анегдоту из кафане на Купресу: "Гледај овог, исти Додик"

Zanimljivosti

Dodik ispričao anegdotu iz kafane na Kupresu: "Gledaj ovog, isti Dodik"

2 h

0
Која сте историјска личност по хороскопу? Звијезде откривају да ли сте Тесла, Микеланђело или Ганди

Zanimljivosti

Koja ste istorijska ličnost po horoskopu? Zvijezde otkrivaju da li ste Tesla, Mikelanđelo ili Gandi

7 h

1
Мушкарци из БиХ најобдаренији у региону

Zanimljivosti

Muškarci iz BiH najobdareniji u regionu

9 h

0
За ова два знака судбина спрема чудо – води их ка срећи и испуњењу свих жеља

Zanimljivosti

Za ova dva znaka sudbina sprema čudo – vodi ih ka sreći i ispunjenju svih želja

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

53

Pucnjava u Denveru, ubijen policajac

22

40

Teniserka pala na doping testu kao Siner, ali nije imala isti tretman

22

37

Svetislav Pešić postao najstariji trener u istoriji Evrolige

22

32

Pijan i drogiran ubio autom Ajlu pred ocem, dobio 3 godine zatvora

22

18

Dodik o prijevremenim izborima: Angažovali smo se koliko je trebalo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner