Gotovo za 5 minuta: Isprobajte jednostavan trik za pakovanje poklona

Za mnoge ljude pakovanje božićnih poklona predstavlja pravi mali stres – savijanje po podu, papir koji se neprestano gužva i bol u leđima koji postaje dio praznične tradicije.

Jedna mama je na društvenim mrežama pokazala trik koji je u rekordnom roku postao viralan i mnogi ga već nazivaju najboljim savjetom godine.

U kratkom videu, Kler Li je otkrila trik kako uz pomoć nekoliko svakodnevnih kućnih predmeta možete napraviti praktičnu stanicu za pakovanje poklona. Sve što vam je potrebno su metla, dvije vješalice i daska za peglanje. Ideja je postala apsolutni hit na mrežama.

Ideja je jednostavna, ali izuzetno efektna. Vješalica se provuče kroz dasku za peglanje, zatim se kroz nju provuče drška metle. Na metlu se postavlja rola ukrasnog papira, dok druga vješalica služi kao dodatno učvršćenje. Na taj način papir se lako odmotava, bez klizanja, cijepanja ili gužvanja.

Makaze i selotejp Kler je postavila tako da su joj uvijek pri ruci, a ceo sistem prilagodila je svojoj visini.

''Poseban plus je, kako ističe, to što je daska za peglanje podesiva, pa poklone može da pakuje sjedeći – udobno, bez saginjanja i naprezanja. Mogu da sjednem na kauč i sve završim bez bolova u leđima. Kako se ovoga niko ranije nije sjetio'', našalila se u videu.

Snimak objavljen na TikToku veoma brzo je postao hit, a komentari oduševljenih korisnika ne prestaju da se nižu. Mnogi tvrde da je riječ o jednom od najkorisnijih viralnih savjeta u posljednje vrijeme, dok su drugi zaključili da im je daska za peglanje konačno dobila novu, mnogo zabavniju namjenu., prenosi Srpskainfo