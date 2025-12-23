Dodik ispričao anegdotu iz kafane na Kupresu: "Gledaj ovog, isti Dodik"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u studiju ATV ispričao je anegdotu kako je zbog lošeg vremena završio u kafani na Kupresu i kako su ga prisutni dočekali.

Išli smo iz Trebinja i bio je jak vjetar. Piloti mi kažu da se moramo spustiti u Mostaru, Livnu.. Kažem ja vozi me u Republiku Srpsku kako znaš i umiješ, neću da se spuštam u FBiH. I spuste nas u Kupresu. Tu je malo kuća, ima neka kafana. Kako je duvao vjetar oni nisu ni čuli helikopter. Pilot i ja uđemo u kafanu i tu sjedi desetak piju pivo, pričaju, muzika do daske, jedna žena služi", priča Dodik i objašnjava šok u kafani.

"Ja ušao oni svi gledaju. U jednom trenutku jedan opsova i kaže 'gledaj ovog isti Dodik'. Sjednem za sto oni ćute. Naručim ljudima piće i čujem žamor. Klade se jesam li ja Dodik ili nisam. Prilazi jedan i pita me jesam li ja Dodik? Rekoh jesam. Kaže on, ajd nemoj z... I tu ostanem s njima da se družim", priča Dodik.