Aleksić poklonio Stevandiću knjigu o bombardovanju osiromašenim uranijumom

Izvor:
SRNA
27.11.2025
10:14
Komentari:0
Advokat Srđan Aleksić poklonio je predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Nenadu Stevandiću svoju knjigu "Uranijum 238 – metak koji izaziva rak".
"Meni je još zabranjen ulazak u Njemačku, jer je moj savjetnik profesor Dragan Dakić pokrenuo postupak protiv Kristijana Šmita u njemačkom parlamentu, ali knjige o nečovještvu prema Srbima, ovaj put o osiromašenom uranijumu, preko advokata Srđana Aleksića, stižu i to na njemačkom jeziku", napisao je Stevandić na društvenoj mreži "Iks".
Knjiga "Uranijum 238 – metak koji izaziva rak" obrađuje posljedice upotrebe osiromašenog uranijuma /U-238/ tokom bombardovanja 1999. i istražuje uticaj na zdravlje ljudi i okolinu.
Zanimljivosti
Puni razumijevanja za druge: Horoskopski znakovi koji imaju najviše saosjećanja
Aleksić u knjizi iznosi argumente i podatke koji, prema njegovom sudu i dokumentima koje predstavlja, ukazuju da je ta municija imala posljedice po zdravlje ljudi - kancere, druge bolesti, kao i po životnu sredinu.
Profesor Aleksić boravi danas u Banjaluci, gdje će održati predavanje o temi "Upotreba osiromašenog uranijuma i njegov uticaj na zdravlje ljudi, posebno na pojavu kancera".
Republika Srpska
3 h0
Zanimljivosti
4 h0
Hronika
4 h0
BiH
4 h0
Republika Srpska
3 h0
Ekonomija
4 h0
Republika Srpska
6 h3
Republika Srpska
6 h0
Najnovije
Najčitanije
14
11
14
11
14
08
14
04
14
02
Trenutno na programu