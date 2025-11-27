Logo
Aleksić poklonio Stevandiću knjigu o bombardovanju osiromašenim uranijumom

SRNA

27.11.2025

10:14

0
Aлексић поклонио Стевандићу књигу о бомбардовању осиромашеним уранијумом
Foto: Printscreen/X/Nenad Stevandić

Advokat Srđan Aleksić poklonio je predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Nenadu Stevandiću svoju knjigu "Uranijum 238 – metak koji izaziva rak".

"Meni je još zabranjen ulazak u Njemačku, jer je moj savjetnik profesor Dragan Dakić pokrenuo postupak protiv Kristijana Šmita u njemačkom parlamentu, ali knjige o nečovještvu prema Srbima, ovaj put o osiromašenom uranijumu, preko advokata Srđana Aleksića, stižu i to na njemačkom jeziku", napisao je Stevandić na društvenoj mreži "Iks".

Knjiga "Uranijum 238 – metak koji izaziva rak" obrađuje posljedice upotrebe osiromašenog uranijuma /U-238/ tokom bombardovanja 1999. i istražuje uticaj na zdravlje ljudi i okolinu.

Aleksić u knjizi iznosi argumente i podatke koji, prema njegovom sudu i dokumentima koje predstavlja, ukazuju da je ta municija imala posljedice po zdravlje ljudi - kancere, druge bolesti, kao i po životnu sredinu.

Profesor Aleksić boravi danas u Banjaluci, gdje će održati predavanje o temi "Upotreba osiromašenog uranijuma i njegov uticaj na zdravlje ljudi, posebno na pojavu kancera".

Nenad Stevandić

