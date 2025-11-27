Detalji stravične nesreće u Srbiji: Kombi smrskan ispod valjka (VIDEO)

Izvor:
Telegraf
27.11.2025
09:57
Četiri osobe su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros, oko 06.20 časova, na putu Irig–Ruma.
Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada je putnički kombi, koji je prevozio radnike, udario u radni valjak koji se nalazio na kolovozu zbog radova.
Tri povrijeđene osobe su zbrinute u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici.
Na licu mjesta su Hitna pomoć, policija i Sektor za vanredne situacije. Zbog uviđaja i rada nadležnih službi, put Irig–Ruma je zatvoren za teretna vozila, a saobraćaj se preusmjerava na alternativne pravce.
Uviđaj je u toku, a zvanične okolnosti i uzrok nesreće biće saopšteni javnosti nakon što nadležni organi završe rad na terenu.
Na mjestu nesreće je veliki broj policije i vatrogasaca. Od siline udarca kombi izgleda kao zgužvani list papira.
