Logo
Large banner

Detalji stravične nesreće u Srbiji: Kombi smrskan ispod valjka (VIDEO)

Izvor:

Telegraf

27.11.2025

09:57

Komentari:

0
Саобраћајна несрећа у Србији
Foto: 192_rs/Instagram/Screenshot

Četiri osobe su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros, oko 06.20 časova, na putu Irig–Ruma.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada je putnički kombi, koji je prevozio radnike, udario u radni valjak koji se nalazio na kolovozu zbog radova.

Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Istorijska šansa za mir u Evropi

Tri povrijeđene osobe su zbrinute u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici.

Na licu mjesta su Hitna pomoć, policija i Sektor za vanredne situacije. Zbog uviđaja i rada nadležnih službi, put Irig–Ruma je zatvoren za teretna vozila, a saobraćaj se preusmjerava na alternativne pravce.

Uviđaj je u toku, a zvanične okolnosti i uzrok nesreće biće saopšteni javnosti nakon što nadležni organi završe rad na terenu.

национална гарда пуцњава

Svijet

Ovo je muškarac koji je upucao pripadnike Nacionalne garde

Na mjestu nesreće je veliki broj policije i vatrogasaca. Od siline udarca kombi izgleda kao zgužvani list papira.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

horoskop astrologija

Zanimljivosti

Puni razumijevanja za druge: Horoskopski znakovi koji imaju najviše saosjećanja

4 h

0
Марија Шерифовић открила ко је за њу највећа звијезда на сцени

Scena

Marija Šerifović otkrila ko je za nju najveća zvijezda na sceni

4 h

0
Од 1. децембра анкетно истраживање пољопривредних газдинстава

Ekonomija

Od 1. decembra anketno istraživanje poljoprivrednih gazdinstava

4 h

0
Сијарто слетио у Бањалуку

Republika Srpska

Sijarto sletio u Banjaluku

4 h

0

Više iz rubrike

Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Teška nesreća u Banjaluci, povrijeđena jedna osoba

4 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

U Beogradu zaplijenjeno 12 kilograma kokaina, uhapšene dvije osobe

5 h

0
Тешка саобраћајна несрећа, погинуле четири особе

Hronika

Teška saobraćajna nesreća, poginule četiri osobe

5 h

0
Први резултати истраге: Ана (20) и Александар (37) задобили стравичне повреде

Hronika

Prvi rezultati istrage: Ana (20) i Aleksandar (37) zadobili stravične povrede

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

04

Košarac: Prijateljske veze Srpske i Mađarske nisu usmjerene protiv bilo koga u BiH

14

02

Bitno: Femicid i nasilje nad ženama

14

01

Do Nove godine ova dva znaka ulaze u najbogatiji period života

13

53

Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

13

52

Osamdesetogodišnji Srbin sa Kosova i Metohije optužen za navodni ratni zločin

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner