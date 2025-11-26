Prvi rezultati istrage: Ana (20) i Aleksandar (37) zadobili stravične povrede

Kod jezera Međuvršje poginuli su Ana Radović (20) i Aleksandar Mašalušić (37). Oni su bili u audiju koji je pronađen poslije tri dana, u betonskom ispustu kraj jezera.

Kako se sumnja, vozilo se kretalo velikom brzinom i u krivini je sletjelo sa puta, nezvanično saznaje Telegraf.

Kada je automobil velikom brzinom udario u prepreku, u vozilu su se aktivirali vazdušni jastuci. Prema nezvaničnim informacijama, oboje su zadobili stravične povrede.

Scena Umro Majkl Delano: Poznati glumac preminuo od srčanog udara

Posljednji trag o Ani zabilježen je u nedjelju oko 19 časova, kada je bratu uputila poziv telefonom. Tada je sa Zlatibora krenula put Beograda. Od tog trenutka porodica i policija tragali su za njom.

Vozilo su prvi uočili građani, koji su odmah alarmirali policiju i hitne službe. Dio vozila bio je prekriven lišćem, a zbog nepristupačnog terena bilo ga je gotovo nemoguće uočiti sa kolovoza.

Tijela stradalih poslata su na obdukciju, a vozilo na vještačenje. Nakon istrage utvrdiće se tačan uzrok nesreće. Prema riječima svjedoka, na putu nije bilo tragova kočenja.