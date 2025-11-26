Ovo je Aleksandar koji je sletio u kanal: Radio za Stojketa, preživio atentat, poginuo sa Anom

Aleksandar Mašalušić (37), pripadnik ličnog obezbjeđenja Nebojše Stojkovića Stojketa, vozio je Audi SQ koji je sletio sa puta u šanac kod jezera Međuvršje, a u kojem se nalazila nastradala studentkinja Ana Radović.

Kako su mediji pisali, Mašalušić je ranjen kada je pokušano ubistvo Stojketa. Uprkos tome, njegovo ime do sada nije se pojavljivalo u medijima i o njemu se malo zna.

Iako je, prema prvim informacijama, rečeno da je Aleksandar Mašalušić iz Tutina, on je rodom iz Priboja, sa prebivalištem u Beogradu. Razlog toga da se misli da je iz Tutina bile su registarske oznake "audija" kojim je sletio sa puta.

Aleksandar Masalušić je imao pun dosije saobraćajnih prekršaja zbog čega mu je čak bila i oduzeta vozačka dozvola na nekoliko mjeseci. On je više puta pravosnažno osuđivan pred prekršajnim sudovima u Valjevu, Prijepolju i Požegi zbog prekoračenje brzine, vožnje za vrijeme zabrane, zatim jednom pod dejstvom narkotika.

Ana Radović (20), studentkinja Pravnog fakulteta, čiji je nestanak prijavljen prije tri dana, pronađena je danas mrtva u automobilu koji je sletio sa puta u betonski propust kod Čačka.

Ana Radović

Otac nestale djevojke, Miloš Radović, sa dubokom teskobom u glasu, potvrdio je da je Ana tog dana krenula iz porodičnog doma na Zlatiboru ka Beogradu, gdje je studirala, s namjerom da plati ispite.

"Moja Ana je bila divno dijete. Studirala je Pravni fakultet... Porodici je rekla da ima prevoz sa Zlatibora. Ne znam da li ga je poznavala od ranije, ja njega nikada nisam video," priča neutješni otac i dodaje: "Želim da znam ko je taj čovjek koji je vozio."

Ana je nestala kada je sa Zlatibora krenula u Beograd prije tri dana, a poslednji poziv imala je sa bratom kada je bila u blizini Čačka. Poziv se dogodio u 18.45, a kako nam kaže njen otac Miloš, to je bio posljednji put da ju je neko od bližnjih čuo.

(Telegraf)