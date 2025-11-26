Logo
Large banner

Pronađeno tijelo Bojana za kojim se tragala od Aranđelovdana

Izvor:

Kurir

26.11.2025

17:19

Komentari:

0
Пронађено тијело Бојана за којим се трагала од Аранђеловдана
Foto: Printscreen/portal.futog

Potraga za Bojanom S. iz Futoga, koji je nestao je 21. novembra oko 9 časova, završila se tragično.

Kako je Kurir preneo pisanja "portala.futog", Bojan je krenuo kombijem od kuće, kada mu se gubi svaki trag.

Na putu između Plavne i Bođana, u opštini Bač, danas oko 13.30 časova prijavljeno je da je potrebna asistencija policiji.

Vatrogasno-spasilačke jedinice (VSJ) stigle su na lice mjesta u 13.48 časova i zatekle kombi pored puta, u kojem se nalazilo lice bez svijesti, a kako "Blic" nezvanično saznaje, u pitanju je Bojan S.

Pripadnici VSJ Bač i Bačka Palanka su iz kombija izveli osobu i obavestili ekipu Hitne pomoći i mrtvozornika.

Podijeli:

Tagovi:

pronađeno tijelo

Futog

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кина опет упозорила: Не путујете у Јапан

Svijet

Kina opet upozorila: Ne putujete u Japan

21 h

0
Жељко Митровић о отказима на Пинку

Scena

Željko Mitrović o otkazima na Pinku

21 h

0
Само једна намирница има моћ да препороди пушаче: Одлична за срце и крвне судове

Zdravlje

Samo jedna namirnica ima moć da preporodi pušače: Odlična za srce i krvne sudove

21 h

0
ЕП усвојио резолуцију: Нема приступа мрежама за млађе од 16 година

Svijet

EP usvojio rezoluciju: Nema pristupa mrežama za mlađe od 16 godina

21 h

0

Više iz rubrike

klkuč, nekretnina, vrata

Srbija

Kvadrat starogradnje u Beogradu dostigao 7.212 evra

1 d

0
Нови језиви детаљи истраге убиства: “Није ни слутио да га је блиска особа намамила у смрт”

Srbija

Novi jezivi detalji istrage ubistva: “Nije ni slutio da ga je bliska osoba namamila u smrt”

1 d

0
МУП ухапсио припадника терористичке ОВК: Нападао караулу Кошаре

Srbija

MUP uhapsio pripadnika terorističke OVK: Napadao karaulu Košare

1 d

2
Дојава о бомби у Дому здравља: Евакуисани радници и пацијенти

Srbija

Dojava o bombi u Domu zdravlja: Evakuisani radnici i pacijenti

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

15

Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

14

15

Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

09

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

14

08

Igor Arsenić ide mjesec dana u pritvor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner