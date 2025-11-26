Logo
Kina opet upozorila: Ne putujete u Japan

Izvor:

Agencije

26.11.2025

17:02

Кина опет упозорила: Не путујете у Јапан
Foto: Pixabay

Ambasada Kine u Tokiju ponovo je upozorila kineske građane da ne posjećuju Japan nakon napada i neprijatnostima koje su državljani Kine doživjeli tokom posljednjih dana.

Ambasada je u saopštenju na društvenim mrežama savjetovala Kinezima koji su već u Japanu da pojačaju mjere predostrožnosti.

U saopštenju iz Ambasade ukazano i na podatke o povećanju nasilnih krivičnih djela u Japanu tokom posljednjih nekoliko godina.

Kina je prvi put upozorila svoje građane da ne putuju u Japan 14. novembra povodom najgoreg diplomatskog spora između ove dvije zemlje u posljednjih nekoliko godina.

Spor je nastao nakon što je japanski premijer Sanae Takaiči rekla da bi napad Kine na Tajvan mogao da izazove vojni odgovor Tokija.

Kina

Japan

