Logo
Large banner

Meloni: Evropa treba da uspostavi dijalog sa Rusijom

09.01.2026

13:02

Komentari:

0
Đorđa Meloni Italija premijerka
Foto: Tanjug/AP

Evropa treba da ponovo uspostavi dijalog sa Rusijom, izjavila je premijer Italije Đorđa Meloni.

Ona je na tradicionalnoj novogodišnjoj konferenciji za novinare naglasila da je prerano da se govori o vraćanju Rusije u Grupu osam.

САЈ

Republika Srpska

Defile povodom Dana Republike Srpske, učestvovali i pripadnici SAJ-a

Melonijeva je rekla da je saglasna sa predsjednikom Francuske Emanuelom Makronom, koji je nedavno pozvao Evropu da se uključi u dijalog sa Moskvom, dok se nastavljaju napori sa ciljem okončanja sukoba u Ukrajini.

"Mislim da je Makron u pravu u vezi s tim. Vjerujem da je došlo vrijeme da i Evropa razgovara sa Rusijom, jer ako Evropa odluči da učestvuje u ovoj fazi pregovora, razgovaranjem sa samo jednom od dvije strane, plašim se da bi na kraju mogao da bude ograničen njen doprinos", istakla je Melonijeva.

Ona je navela da EU treba da imenuje izaslanika koji bi razgovarao direktno sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, kako bi se izbjegla konfuzija.

Пале Дан Републике-09012026

Republika Srpska

''Trajna obaveza sjećanje na borce i očuvanje vriejdnosti Srpske''

"Ako bismo napravili grešku i odlučili, s jedne strane, da ponovo otvorimo dijalog sa Rusijom, a s druge strane, da nastavimo na neorganizovan način, učinili bismo Putinu uslugu. Imamo taj problem od samog početka. Previše glasova govori, u previše formata,", smatra Melonijeva.

Ona je ponovila da italijanske vlasti nemaju namjeru da šalju vojsku u Ukrajinu radi pomaganja da se garantuje bilo kakav mirovni sporazum.

Podijeli:

Tagovi:

Đorđa Meloni

Italija

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

На свечаном дефилеу "Деспот" и "Вихор"

Republika Srpska

Na svečanom defileu "Despot" i "Vihor"

4 h

1
Захарова: Москва захвална Трампу због ослобађања руских чланова посаде "Маринера"

Svijet

Zaharova: Moskva zahvalna Trampu zbog oslobađanja ruskih članova posade "Marinera"

4 h

0
Жунић: Најважнији дан за Српску, не заборављамо оне који су положили живот

Republika Srpska

Žunić: Najvažniji dan za Srpsku, ne zaboravljamo one koji su položili život

4 h

0
Илустрација

Hronika

Devet uhapšenih na graničnom prelazu BiH

4 h

0

Više iz rubrike

Захарова: Москва захвална Трампу због ослобађања руских чланова посаде "Маринера"

Svijet

Zaharova: Moskva zahvalna Trampu zbog oslobađanja ruskih članova posade "Marinera"

4 h

0
Данас комеморација жртвама пожара у Швајцарској

Svijet

Danas komemoracija žrtvama požara u Švajcarskoj

6 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Uspješno sarađujemo sa Karakasom

6 h

0
Букте протести у Ирану, пријављен прекид интернета и телефонских веза

Svijet

Bukte protesti u Iranu, prijavljen prekid interneta i telefonskih veza

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

13

Legenda nad legendama poručuje: Ne otpisujte Đokovića na Australijan Openu

17

07

Blagojević: Šta bi Amerikanci uradili da im neko iz druge zemlje zabrani proslavu 4. jula

17

04

"Ovakvo nešto nismo vidjeli u ovom vijeku": Meteorolozi iznenađeni razmjerima oluje u Evropi

16

56

Unija daje 620 miliona evra za oporavak Sirije

16

54

Jovanović se javio policiji, supruzi poslao poruku 'Milice, čuvaj djecu'

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner