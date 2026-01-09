Meloni: Evropa treba da uspostavi dijalog sa Rusijom

Ona je na tradicionalnoj novogodišnjoj konferenciji za novinare naglasila da je prerano da se govori o vraćanju Rusije u Grupu osam.

Melonijeva je rekla da je saglasna sa predsjednikom Francuske Emanuelom Makronom, koji je nedavno pozvao Evropu da se uključi u dijalog sa Moskvom, dok se nastavljaju napori sa ciljem okončanja sukoba u Ukrajini.

"Mislim da je Makron u pravu u vezi s tim. Vjerujem da je došlo vrijeme da i Evropa razgovara sa Rusijom, jer ako Evropa odluči da učestvuje u ovoj fazi pregovora, razgovaranjem sa samo jednom od dvije strane, plašim se da bi na kraju mogao da bude ograničen njen doprinos", istakla je Melonijeva.

Ona je navela da EU treba da imenuje izaslanika koji bi razgovarao direktno sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, kako bi se izbjegla konfuzija.

"Ako bismo napravili grešku i odlučili, s jedne strane, da ponovo otvorimo dijalog sa Rusijom, a s druge strane, da nastavimo na neorganizovan način, učinili bismo Putinu uslugu. Imamo taj problem od samog početka. Previše glasova govori, u previše formata,", smatra Melonijeva.

Ona je ponovila da italijanske vlasti nemaju namjeru da šalju vojsku u Ukrajinu radi pomaganja da se garantuje bilo kakav mirovni sporazum.