Drama na aerodromu: Avion skliznuo sa piste prilikom slijetanja

Avion poljske aviokompanije LOT Poliš erlajns skliznuo je sa piste na aerodromu u litvanskom Vilnjusu, ali niko od putnika nije povrijeđen.
Incident se desio prilikom slijetanja poljskog aviona, a putnici su odmah evakuisani iz letjelice.
⚠️ Important — Open News© (@OpenNewNews) November 26, 2025
A passenger aircraft from Polish carrier LOT veered off a taxiway at Lithuania's Vilnius airport after arriving from Warsaw on Wednesday, halting all traffic pic.twitter.com/fDm1KccHEX
Zbog incidenta, aerodrom je privremeno zatvoren, a letovi su preusmjereni na obližnje aerodrome.
U avionu je bilo 63 putnika i četiri člana posade.
✈️🚫A LOT Polish Airlines plane rolled beyond the runway at Vilnius Airport— NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2025
The Warsaw–Vilnius flight veered off the runway during landing.
Passengers were evacuated from the aircraft. Because of the incident, the airport’s operations were paralyzed — all flights were suspended. pic.twitter.com/cvTKhAkJGg
Na snimcima i fotografijama koji su se pojavili na društvenim mrežama, može se vidjeti da je pista bila pokrivena snijegom djelimično.
