Drama na aerodromu: Avion skliznuo sa piste prilikom slijetanja

Avion poljske aviokompanije LOT Poliš erlajns skliznuo je sa piste na aerodromu u litvanskom Vilnjusu, ali niko od putnika nije povrijeđen.

Incident se desio prilikom slijetanja poljskog aviona, a putnici su odmah evakuisani iz letjelice.

⚠️ Important



A passenger aircraft from Polish carrier LOT veered off a taxiway at Lithuania's Vilnius airport after arriving from Warsaw on Wednesday, halting all traffic pic.twitter.com/fDm1KccHEX — Open News© (@OpenNewNews) November 26, 2025

Zbog incidenta, aerodrom je privremeno zatvoren, a letovi su preusmjereni na obližnje aerodrome.

U avionu je bilo 63 putnika i četiri člana posade.

✈️🚫A LOT Polish Airlines plane rolled beyond the runway at Vilnius Airport



The Warsaw–Vilnius flight veered off the runway during landing.

Passengers were evacuated from the aircraft. Because of the incident, the airport’s operations were paralyzed — all flights were suspended. pic.twitter.com/cvTKhAkJGg — NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2025

Na snimcima i fotografijama koji su se pojavili na društvenim mrežama, može se vidjeti da je pista bila pokrivena snijegom djelimično.