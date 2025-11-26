Logo
Drama na aerodromu: Avion skliznuo sa piste prilikom slijetanja

Izvor:

Agencije

26.11.2025

16:24

Драма на аеродрому: Авион склизнуо са писте приликом слијетања
Foto: screenshot / X / nexta_tv

Avion poljske aviokompanije LOT Poliš erlajns skliznuo je sa piste na aerodromu u litvanskom Vilnjusu, ali niko od putnika nije povrijeđen.

Incident se desio prilikom slijetanja poljskog aviona, a putnici su odmah evakuisani iz letjelice.

Zbog incidenta, aerodrom je privremeno zatvoren, a letovi su preusmjereni na obližnje aerodrome.

U avionu je bilo 63 putnika i četiri člana posade.

Na snimcima i fotografijama koji su se pojavili na društvenim mrežama, može se vidjeti da je pista bila pokrivena snijegom djelimično.

