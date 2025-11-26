Logo
Izrael prijeti novim napadima na Liban

26.11.2025

15:03

Komentari:

0
Ministar odbrane Izrael Kac upozorio je da u Libanu "neće biti smirenosti" ako se ne garantuje sigurnost Izraela, jer izraelske snage pojačavaju napade uprkos jednogodišnjem primirju.

"Nećemo dopustiti nikakve prijetnje stanovnicima sjevera, a maksimalna sprovođenja će se nastaviti, pa čak i pojačati", rekao je Kac u srijedu izraelskom parlamentu.

Naveo je ubistvo visokog vođe Hezbolaha u izraelskom napadu na južni Bejrut nekoliko dana ranije.

"Neće biti smirenosti u Bejrutu, niti reda i stabilnosti u Libanu, dok se ne zagarantuje sigurnost Države Izrael", rekao je, obećavajući razoružati Hezbolah.

U izraelskom napadu na južna predgrađa Bejruta u ned‌jelju ubijen je Hajtam Ali Tabatabai, najviši član Hezbolaha kojeg je Izrael ubio od primirja iz novembra 2024. kojim se pokušalo okončati više od godinu dana neprijateljstava.

Tabatabaijevo ubistvo događa se u trenutku kada Izrael eskalira svoje napade na Liban, a Sjedinjene Države povećavaju pritisak na libansku vladu da razoruža Hezbolah.

Kršenja primirja od strane Izraela

Egipatski ministar vanjskih poslova izjavio je u srijedu da njegova zemlja radi na deeskalaciji pojačanih napetosti u Libanu.

"Bojimo se bilo kakve eskalacije i bojimo se za sigurnost i stabilnost Libana", rekao je egipatski ministar vanjskih poslova Badr Abdel Ati nakon sastanka s libanskim predsjednikom Žozepom Aounom u Bejrutu.

"Ulažemo intenzivne napore kako bismo Liban pošted‌jeli bilo kakvih rizika ili bilo kakvih agresivnih tendencija protiv njegove sigurnosti", dodao je.

Izrael je više puta bombardovao Liban uprkos primirju.

Libanski predsjednik Aoun rekao je ranije ove sedmice da je njegova zemlja spremna pregovarati o sporazumu koji bi okončao izraelska kršenja primirja i doveo do povlačenja Izraela s pet pograničnih brda koja je okupirao od primirja prošle godine.

Aoun je takođe rekao da su libanske trupe spremne rasporediti se na svim položajima s kojih se izraelske snage povlače, prenosi "TRTworld".

Izrael

Liban

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

15

Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

14

15

Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

09

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

14

08

Igor Arsenić ide mjesec dana u pritvor

