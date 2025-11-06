Kabiri: Sarajevo je vodeći antisemitski grad u ovom dijelu svijeta

Kabiri je u razgovoru za izraelske medije izjavio kako je glavni grad Bosne i Hercegovine "vodeći antisemitski grad u ovom dijelu svijeta".

Amir Gros Kabiri žestoko je osudio odluku kluba Dubai da evroligašku utakmicu protiv Hapoela iz Tel Aviva odigra u Sarajevu.

"Stvarno ne razumijem ko je taj koji je donio odluku da se ovakva utakmica igra u Sarajevu. Od 7. oktobra Sarajevo se pozicionira kao vodeći antisemitski grad u ovom dijelu svijeta. Vrlo je izazovno biti Jevrej u Sarajevu, ne samo Izraelac. Sa sigurnosne perspektive, ovo je nerazumna odluka. MUP Kantona Sarajevo odlučio je da se susret igra pred praznim tribinama. Ne mogu osigurati takvu utakmicu jer količina mržnje i način na koji ljudi pokazuju mržnju na ulicama i društvenim mrežama je nešto što ne pamtim nigd‌je drugd‌je", izjavio je Kabiri za portal sport1.maariv.co.il.

Kabiri je dodao da je Bosna i Hercegovina podijeljena na tri dijela – srpski, hrvatski i bošnjački – te da se odluka o igranju utakmice trebala donijeti u nekom drugom gradu.

"Bosna i Hercegovina je podijeljena na tri dijela, postoji srpski dio, Republika Srpska koji je pravoslavni, postoji hrvatski dio, Hercegovina gd‌je žive katolici i tu ja živim. Postoji i bosanski dio, koji je centar zemlje i gd‌je su Bošnjaci i muslimani, a tu se nalazi i grad Sarajevo. Da su to uradili u jednom od druga dva grada, Mostaru ili Banja Luci, bilo bi razumljivo, to su dijelovi zemlje koji poštuju Izrael i podržavali su ga nakon 7. oktobra, a u Sarajevu su slavili 7. oktobar", naveo je Kabiri.

Podsjetimo, 7. oktobar 2023. godine započeo je napad Hamasa na Izrael, čime je otvoren krvavi sukob u kojem su stradali brojni civili.

Kabiri je takođe komentarisao fudbalski klub Sarajevo i medijsko praćenje dolaska Hapoela u BiH.

"Ovo je za mene najveće iznenađenje, FK Sarajevo je fudbalski klub čiji su navijači očigledno propalestinski orijentirani. Od dolaska Hapoela postoji veliko zanimanje u medijima. Bošnjački mediji su duboko antiizraelski, graniče s antisemitizmom. Ovo nije ništa novo za mene i za bilo koga tko prati Bosnu i Hercegovinu. Mediji su takođe podijeljeni na tri, ali se pitanje obrađuje i u srpskoj i hrvatskoj regiji i svi postavljaju isto pitanje, zašto se Dubai odlučio za Sarajevo? Stigli su na najopasnije mjesto u Evropi danas za izraelski tim", zaključio je Kabiri.

Utakmica između Dubaija i Hapoela igra se večeras u Olimpijskoj dvorani Zetra s početkom u 19:00 sati.