Znali su da je Dom penzionera u Tuzli „potencijalno opasan“?

Federalni premijer Nermin Nikšić juče je u Tuzli izjavio kako je saznao da je objekat Doma penzionera označen kao "potencijalno opasan" i da su zbog toga vatrogasci održavali vježbe i obučavali zaposlene. A onda je krenulo objašnjavanje i "omekšavanje" izrečenog.

Na novinarsko pitanje kako se dopustilo da starije osobe borave u "potencijalno opasnom objektu" krenula su objašnjavanja Nikšića, a zatim i gradonačelnika Zijada Lugavića koji se javljao za riječ suptilno potežući Nikšića za rukav.

"Kad se kaže potencijalno opasan, to postoji mogućnost da se nešto desi. To postoji i za ovu zgradu. Nego, to je mogućnost da se to desi, zbog puno razloga... zato su ga tako prepoznali", trudio se federalni premijer objasniti okupljenim novinarima, pa dodao: "Nije ga trebalo zatvoriti jer su prepoznali mogućnost nego jer je to prepoznato zbog puno korisnika, nepokretnih, ovako, onako, zato je to rađeno", izjavio je Nikšić.

Onda je riječ odmah preuzeo gradonačelnik Lugavić koji je dodatno "omekšao" pojam "potencijalno opasno" kazavši da se godišnje rade vježbe u raznim ustanovama i da je to "rutinski".

Nakon tragedije i izrečenog na pres konferenciji postavljaju se mnoga pitanja, a sada već odzvanja ono - kako je moguće da objekat koji je potencijalno opasan već godinama služi kao ustanova za brigu o starim osobama od kojih su većina nepokretni i teško oboljeli!?

Kako su nadležni ostavili otvorenu mogućnost da dođe do katastrofe i zbog samih karakteristika objekta odnosno loše infrastrukture, starosti i zapuštenosti.

Kako je moguće da gradske vlasti Tuzle, ali i FBiH koja sada daje pomoć kada je kasno, nisu osigurale alternativu za objekat koji može biti potencijalno opasan po ljudske živote. Na primjer, objekat sa jednim ili dva sprata iz kojeg bi bilo mnogo lakše izvršiti potencijalnu evakuaciju nepokretnih osoba.

Kako je moguće da su nepokretni i teško oboljeli boravili na šestom ili sedmom spratu i koje je faktički nemoguće izvršiti evakuaciju da je požar bio još većih razmjera?

Na kraju se pokazalo da su trebali i morali sve uraditi drugačije jer je u ovom objektu stradalo najmanje 11 osoba koje su bile smještene na višim spratovima iako su bili nepokretni i teško oboljeli.

Direktor Doma penzionera Mirsad Bakalović koji je juče podnio ostavku ne bi smio biti oslobođen odgovornosti niti bi mu ostavka trebala predstavljati olakšavajuću okolnost za katastrofalne uslove koji su vladali u domu penzionera.

Tome su godinama svjedočili korisnici doma, članovi njihovih porodica, ali i gradski odbornici koji su ukazivali na loše stanje.

Njegovom odgovornošću se "bavio" i Nikšić kazavši da treba sačekati epilog istrage i poštovati presumpciju nevinosti.

"Direktor je postupio jako moralno i etički podnoseći ostavku bez obzira ni na koji način ga ne treba proglasiti krivim za ono što se desilo dok se ne utvrde okolnosti", rekao je Nikšić za partijskog kolegu Bakalovića.