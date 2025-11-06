Ko je odlučivao o Dodiku: Mirsad, Nusberger, Bjanku, Keler...

Krnji Ustavni sud BiH u kojem nema sudija iz Republike Srpske, odbio je apelaciju protiv drugostepene presude Miloradu Dodiku za famozno "nepoštivanje odluka Kristijana Šmita".

Kako pišu mediji iz Sarajeva, za apelaciju Dodikovog advokatskog tima bio je jedino Hrvat Marin Vukoja, dok su ostali bili za odbijanje.

To znači da je Ustavni sud prihvatio prvo nametanje odluke njemačkog državljanina Kristijana Šmita. Zatim, prihvatili su suđenje pripadnika tzv. Armije RBiH Sene Uzunović. O samoj odluci su glasali nekadašnji član SDA Mirsad Ćeman, Valerija Galić, Larisa Velić, Ledi Bjanku (Albanac), Helen Keler (Švajcarka), Angelika Nusberger (Njemačka).

Mirsad Ćeman je 16 godina bio poslanik Stranke demokratske akcije (SDA).

Larisa Velić je sudinica Ustavnog suda i univerzitetski profesor. Pravni fakultet je završila u Njemačkoj, Dizeldorfu. Bila je uključena u različite međunarodne projekte u BiH kroz kompaniju Njemačkog društva za tehničku saradnju. Radila je kao konsultant i predavač od strane domaćih, ali i stranih organizacija kao što je USAID, UNDP, UNICEF i drugi.

Sudije iz Republike Srpske ne sjede u Ustavnom sudu, jer njihov stav ne znači ništa. Sastav suda u kojem sjedi troje stranih sudija, dva Bošnjaka i dva Hrvata omogućuje da svaki put Srbi budu preglasani.