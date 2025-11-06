Dan žalosti u FBiH zbog tragedije u Tuzli

U Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu danas je Dan žalosti nakon tragičnog požara u Domu penzionera u Tuzli.

U požaru je poginulo najmanje 11 osoba, a više od 40 je povrijeđeno.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine sinoć je na hitnoj sjednici donijela Odluku o proglašenju 6. novembra Danom žalosti u Federaciji BiH zbog tragičnog događaja i stradanja štićenika u Domu penzionera u Tuzli, saopšteno je iz Kancelarija za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije BiH.

Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine, a medijske kuće na teritoriji Federacije BiH su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.

Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Siniša Milić proglasio je 6. novembar 2025. godine Danom žalosti u Brčko distriktu BiH, zbog tragičnog gubitka ljudskih života uzrokovanog požarom u Domu penzionera u Tuzli.