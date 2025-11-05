Logo

Vlada donijela odluku: Sutra Dan žalosti u FBiH

Izvor:

Avaz

05.11.2025

18:43

Komentari:

0
Влада донијела одлуку: Сутра Дан жалости у ФБиХ
Foto: Anadolija

Vlada FBiH večeras je na hitnoj sjednici donijela Odluku o proglašenju 6. novembra 2025. godine Danom žalosti u FBiH.

Odlukom se 6. novembar 2025. godine proglašava Danom žalosti u FBiH zbog tragičnog događaja i stradanja štićenika u Domu penzionera u Tuzli.

Новак Ђоковић

Tenis

Beker otvoreno o Đokoviću: Ljudi će tek shvatiti ko je on

Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije BiH.

Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u FBiH, a medijske kuće na teritoriji FBiH su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u Službenim novinama FBiH.

Podijeli:

Tagovi:

dan žalosti

Tuzla

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сузана открила детаље филма о Саши Поповићу: ''Учествује цијела породица..''

Scena

Suzana otkrila detalje filma o Saši Popoviću: ''Učestvuje cijela porodica..''

38 min

0
Расте број жртава једног од најјачих тајфуна

Svijet

Raste broj žrtava jednog od najjačih tajfuna

39 min

0
Аца Лукас жестоко о Неди Украден: Она је медицински феномен

Scena

Aca Lukas žestoko o Nedi Ukraden: Ona je medicinski fenomen

48 min

0
Поднесена кривична пријава против предсједника Црне Горе због одликовања митрополита Амфилохија

Region

Podnesena krivična prijava protiv predsjednika Crne Gore zbog odlikovanja mitropolita Amfilohija

49 min

0

Više iz rubrike

Цвијановић: Охрабрити унутрашњи дијалог као једини пут ка деескалацији кризе

BiH

Cvijanović: Ohrabriti unutrašnji dijalog kao jedini put ka deeskalaciji krize

2 h

0
Додик: Циљ глобалиста - протјерати Србе из БиХ

BiH

Dodik: Cilj globalista - protjerati Srbe iz BiH

5 h

1
Нови скандал у Сарајеву: Сада им сметају израелски клубови, "грађани" покушали упасти на сједницу Владе

BiH

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

5 h

3
Амбасада Русије

BiH

Oglasila se Ambasada Rusije u BiH o odluci krnjeg Ustavnog suda

7 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

57

Centralne vijesti, 05.11.2025.

18

55

Karan: Već 30 godina neko narušava državno uređenje BiH

18

45

Grijanje pomoću klima uređaja može biti mnogo jeftinije: Ovo su savjeti

18

43

Vlada donijela odluku: Sutra Dan žalosti u FBiH

18

34

Beker otvoreno o Đokoviću: Ljudi će tek shvatiti ko je on

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner