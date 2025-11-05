Vlada donijela odluku: Sutra Dan žalosti u FBiH

Vlada FBiH večeras je na hitnoj sjednici donijela Odluku o proglašenju 6. novembra 2025. godine Danom žalosti u FBiH.

Odlukom se 6. novembar 2025. godine proglašava Danom žalosti u FBiH zbog tragičnog događaja i stradanja štićenika u Domu penzionera u Tuzli.

Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije BiH.

Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u FBiH, a medijske kuće na teritoriji FBiH su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u Službenim novinama FBiH.