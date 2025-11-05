Oglasila se Ambasada Rusije u BiH o odluci krnjeg Ustavnog suda

Politizovana odluka Ustavnog suda BiH zasnovana na vanpravnom aktu nelegitimnog "visokog predstavnika" očigledno ne doprinosi postizanju unutrašnje političke stabilizacije u BiH, rečeno je Srni u Ambasadi Rusije u BiH.

Krnji Ustavni sud BiH odbio je juče apelaciju odbrane predsjednika Milorada Dodika protiv presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog "nepoštovanja odluka Kristijana Šmita".

Dodiku je suđeno za krivično djelo koje je uvedeno u Krivični zakon BiH na osnovu odluke Kristijana Šmita.

U obrazloženju odluke Ustavnog suda BiH navedeno je, između ostalog, da je Šmit donošenjem izmjena i dopuna Krivičnog zakona u BiH "djelovao kao zakonodavna vlast BiH" i da ta "dopuna ima pravnu prirodu domaćeg propisa".

Na vanrednoj sjednici, krnji Ustavni sud je zajedno sa ovom, razmatrao apelaciju pravnog tima predsjednika Dodika na odluku Centralne izborne komisije BiH od 6. avgusta, koju je takođe odbio kao neosnovanu.

Članovi pravnog tima predsjednika Dodika najavili su da će uslijediti apelacija Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Sud BiH osudio je predsjednika Dodika za "nepoštovanja odluka Kristijana Šmita", jer je potpisao ukaz o proglašenju zakona koji je donijela Narodna skupština Republike Srpske.