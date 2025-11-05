Cvijanović: Duboko sam potresena tragedijom u Tuzli, osjećam tugu zbog izgubljenih života

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izrazila je saučešće porodicama stradalih u požaru u Domu penzionera u Tuzli, a povrijeđenima poželjela što brži oporavak.

''Duboko sam potresena nezapamćenom tragedijom koja se sinoć desila u Domu penzionera u Tuzli. Osjećam iskrenu tugu i bol zbog izgubljenih života onih koji su svojim radom zaslužili mirne i dostojanstvene penzionerske dane'', navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Duboko sam potresena nezapamćenom tragedijom koja se sinoć desila u Domu penzionera u Tuzli.



Osjećam iskrenu tugu i bol zbog izgubljenih života onih koji su svojim radom zaslužili mirne i dostojanstvene penzionerske dane.



Porodicama stradalih upućujem izraze saučešća, a… — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) November 5, 2025

Prema posljednjim informacijama, 11 osoba stradalo je u požaru u Domu penzionera u Tuzli, a 35 je zbrinuto u Univerzitetskom kliničkom centru.