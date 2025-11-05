Kovačević: Nema ni "v" ni "p" od vladavine prava

Ustavni sud zemlje, koja je između ostalog i zemlja Srba, je između izbora i volje Srba i odluke nelegalnog stranca, izabrao stranca, istakao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

Kovačević je rekao da je time najdirektnije pokazao čiji je to u stvari sud - BiH očigledno nije.

"Nema ovdje ni 'v' ni 'p' od vladavine prava. Samo 'vp' od visokog predstavnika. Nelegalnog i nelegitimnog", objavio je Kovačević na "Iksu".

Između Ustava BiH, kojeg su dužni štititi, i takozvanih zaključaka Bonske konferencije, kojih u tom ustavu nema i koje BiH nikada nije prihvatila, pa samim tim ne mogu ni biti u pravnom prometu u BiH, naglasio je Kovačević, oni su odabrali ovo drugo - protiv Ustava BiH.

Krnji Ustavni sud BiH odbio je juče apelaciju pravnog tima predsjednika Milorada Dodika protiv presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog "nepoštovanja odluka Kristijana Šmita".