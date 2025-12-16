Koljiću za ubistvo supruge 19 godina robije

16.12.2025
Kantonalni sud u Bihaću je juče, u ponedjeljak, 15. decembra, objavio presudu kojom je Mehmedaliji Koljiću iz Ključa izrečena jedinstvena kazna zatvora od 19 godina po optužbama da je usmrtio suprugu Dijanu Koljić.
Nepravosnažnom presudom je oglašen krivim i da je neovlašteno nabavio, držao i posjedovao poluautomatski pištolj iz kategorije B i pripadajuću municiju.
"Na osnovu sprovedenih nekoliko desetina dokaza materijalne prirode, saslušanja nekoliko desetina svjedoka i sedam vještaka u toku glavnog pretresa, na nesumnjiv način utvrđeno je da je Koljić 27. decembra 2024. godine, oko 0.50, u naselju Velagići, opština Ključ u kući iz poluautomatskog pištolja usmrtio svoju suprugu Dijanu Koljić, te da je bez važeće isprave o oružju nabavio, držao i posjedovao poluautomatski pištolj, kao i pripadajuću municiju, a kojim je počinio ubistvo", saopštilo je Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona.
Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona će, kako su dodali, nakon zaprimanja pismenog otpravka presude izjaviti žalbu Vrhovnom sudu FBiH u pogledu izrečene kazne zatvora za koju Tužilaštvo smatra da nije adekvatna težini počinjenih krivičnih djela.
