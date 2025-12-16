Logo
Djevojka (21) poginula kada je automobilom sletjela niz liticu

Izvor:

Telegraf

16.12.2025

15:25

Дјевојка (21) погинула када је аутомобилом слетјела низ литицу
Foto: Tanjug

V. T. (21) iz Brusa tragično je nastradala juče oko 13 sati, nakon što je vozilom sletjela sa opštinskog puta u selu Žunje, potvrđeno je za "Telegraf.rs".

Mlada devojka je, prema nezvaničnim informacijama, upravljala putničkim vozilom koje je iz još uvijek neutvrđenih razloga izgubilo kontrolu, skrenulo s puta i strmoglavilo se niz liticu visoku čak 30 metara.

Пензионери

Region

I penzioneri u BiH ove sedmice dobiće takozvanu 13. penziju

Sumnja se da je uzrok nesreće proklizavanje vozila na deonici opštinskog puta, nakon čega je uslijedilo fatalno slijetanje. V. T. je, nažalost, poginula na licu mjesta.

Nakon nesreće, pripadnici Policijske stanice Kruševac odmah su izašli na teren i obavili uviđaj.

Slučaj je preuzelo Osnovno javno tužilaštvo (OJT) u Brusu, koje intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti i tačnog uzroka ove tragedije.

Полиција ФБиХ

Hronika

U Mostaru pronađeno tijelo žene

Na fotografijama s mjesta nesreće vidljiv je potpuno uništen automobil, što svjedoči o silini udarca nakon pada.

