Lidl otkrio važne detalje o platama potencijalnih radnika

Krajem oktobra u Hrvatskoj je u sektoru trgovine bilo zaposleno 230.108 radnika, pokazuju najnoviji podaci.

Trgovina je već u avgustu prvi put prestigla prerađivačku industriju i postala sektor s najviše zaposlenih u Hrvatskoj, status koji je zadržala i u septembru i oktobru.

Broj zaposlenih u trgovini na veliko i malo te popravkama motornih vozila i motocikala u oktobru je porastao za 0,3 odsto u odnosu na septembar, a 0,4 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Riječ je o sektoru u kojem većinu zaposlenih čine žene, dok su prosječne plate i dalje niže nego u brojnim drugim djelatnostima. Ipak, godina 2024. donijela je znatna povećanja primanja u većini trgovina, u rasponu od 2 do čak 57 posto.

Najveće plate bilježe Kaufland i Lidl, dva lanca koja godinama konkurišu za titulu najpoželjnijeg poslodavca u trgovini.

Dodatne pogodnosti

Prosječna neto plata u Kauflandu je 1.637 evra, što je rast od 16 % u odnosu na 2023. U Lidlu je prosječna neto plata 1.634 evra, rast 11 % u odnosu na godinu prije.

Više plate i dodatne pogodnosti povećavaju interes kandidata, ali selekcijski procesi postaju sve zahtjevniji, što potvrđuju i iskustva prijavljenih.

Korisnik Redita "panda_kc", opisao je svoje iskustvo prijave za posao u Kauflandu, ističući da sam proces izgleda kao da traže novog predsjednika uprave, bez obzira na to na koje se radno mjesto prijaviš.

“Mislim da je išlo u četiri runde selekcije. Prvo je išao zum intervju, nakon čega je slijedilo onlajn testiranje u tri različita kruga – logički testovi, jezički testovi i matematički testovi. Koliko se sjećam, bilo je 18 pitanja i šest minuta po svakom krugu. Neka su pitanja bila smislena, a neka potpuno nelogična. Na primjer, matematički dio sastojao se od izjave, tablice od 150 redova i odgovora: DA, NE i NE ZNAM”, napisao je u objavi na Reditu.

‘Igra uloga’

“Morao sam napraviti prezentaciju na jednu od njihovih tema. Lajv intervjui i ‘igra uloga’ su trajali oko tri sata i održavali se u njihovom sjedištu. Prvo je bio intervju s tri osobe (koliko se sjećam, žena iz HR-a koja je od početka vodila postupak, direktor sektora i još jedan radnik iz tog sektora – vjerovatno budući nadređeni u slučaju prolaska), gdje sam, između ostalog, morao izlagati i prezentaciju koju sam ranije poslao", rekao je i dodao:

"Zatim su se pridružile još tri radnice iz HR-a i uslijedila je ‘igra uloga’ – dali su mi scenario na papiru koji sam morao pročitati, a zatim sam s jednom od HR radnica morao odglumiti situaciju pred ostalih pet njih, kako bi vidjeli moju reakciju. Dalje nisam prošao, ali prijateljica koja je prošla u sljedeći krug (a na kraju ipak nije dobila posao) rekla mi je da su je dodatno zvali na razgledanje radnog mjesta".

Iskustva kandidata razlikuju se, a pojedini navode i situacije iz ranijih godina. Jedna korisnica opisala je prijavu tokom školovanja:

"Joj, Kaufland… To iskustvo sam skoro potisnula. Bilo je to u zadnjem razredu srednje škole. Prijavila sam se kako bih pokušala nešto raditi. Pozvali su me na razgovor, koji se zapravo pretvorio u četiri sata rada na kasi, na tuđu šifru. Koleginica sa kase bila je izrazito neugodna, a ja sam prvi put u životu sjedila za kasom. Nakon tog iskustva – dala sam petama vjetra”, napisala je na Reditu.

Otvoreni konkursi

Lidl na svojoj stranici pišu da se kandidati prijavljuju isključivo onlajn, putem otvorenih konkursa. Svaka prijava dobija odgovor. Ako povratne informacije nema dvije sedmice nakon isteka konkursa, kandidati se podstiču da se jave.

Iz Lidla navode da dob nije važan kriterijum pri zapošljavanju, važni su iskustvo, obrazovanje i potrebne vještine.

Što se tiče plata, Lidl naglašava da su one poslovna tajna te se iznos otkriva tek u finalnom krugu selekcije.

Kompanija navodi kako su njihove plate “iznad hrvatskog prosjeka za određeno radno mjesto”.

Lanac "dm" godinama drži status jednog od najatraktivnijih poslodavaca u Hrvatskoj. Na jedno radno mjesto prijavljuje se više kandidata nego u većini drugih trgovačkih lanaca, prenosi "Dnevno".

Njihov proces uključuje prijavu putem onlajn portala, telefonski razgovor, upoznavanje uživo, intervju i prema potrebi testiranje, jasnu i pravovremenu povratnu informaciju svim kandidatima.