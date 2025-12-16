Logo
Putniku greškom ponuđeno 11.500 evra zbog kašnjenja voza

Izvor:

B92

16.12.2025

14:35

Komentari:

0
Путнику грешком понуђено 11.500 евра због кашњења воза
Foto: Pixabay

Britanska željeznička kompanija "Avanti West Coast" greškom je ponudila putniku Džonu Varingu (72) naknadu od više od 10.000 funti (oko 11.500 evra), nakon što je njegov voz na relaciji Preston - London 1. decembra kasnio svega 18 minuta.

Varing je, u skladu sa pravilima "Delay Repay", podnio zahtev za naknadu i očekivao povraćaj od 10,10 funti, što predstavlja osminu cijene povratne karte od 80,85 funti za kašnjenje od 15 do 29 minuta.

Međutim, tri dana kasnije dobio je automatski generisan mejl u kojem se navodi da bi kompenzacija mogla da iznosi čak 10.106,25 funti, prenosi Independent.

Ispostavilo se da je putnik prilikom popunjavanja online formulara greškom unio cijenu karte od 80.850 funti umjesto stvarne vrijednosti.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Društvo

U Srpskoj pojeftinilo gorivo, a evo šta vozače čeka za koji dan

Softver je na osnovu te brojke automatski izračunao pogrešan iznos naknade.

Kompanija "Avanti West Coast" je saopštila da će zahtjev biti ručno provjeren i da će putniku biti isplaćen iznos koji mu realno pripada.

Varing, koji još nije primio kompenzaciju, izjavio je da će kompaniju obavijestiti ukoliko bi iznos od 10.000 funti zaista bio uplaćen, prenosi B92.

Dodao je da je dosadašnje iskustvo sa "Delay Repay" sistemom bilo pozitivno i da su rijetko kašnjenja bila direktna odgovornost "Avanti West Coast-a".

Жељезнице, воз

Društvo

Željeznice Srpske uvele novi red vožnje: Evo kada počinje da se primjenjuje

On je naveo da su njegova posljednja dva putovanja vozom u Uzbekistanu, od Taškenta do Samarkanda i dalje ka Buhari, bila "u potpunosti tačna", ali da tamošnji sistem refundacija funkcioniše drugačije – putnici imaju pravo na povraćaj samo ako odluče da odustanu od putovanja, dok se povrat ne isplaćuje u slučaju da je putnik "u pijanom stanju".

