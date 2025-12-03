Logo
U planu tematska sjednica Vlade o Željeznicama Srpske

03.12.2025

У плану тематска сједница Владе о Жељезницама Српске
Foto: ATV

Nakon 7 godina restrukturisanja u Željeznicama Republike Srpske, očekuje se i posebna sjednica Vlade o stanju u ovom preduzeću. Razgovori sindikata i resornog ministra su obavljeni, materijali spremni, sada je na potezu Vlada Republike Srpske.

Hoće li vozovi u Srpskoj stati? Prema pisanju medija, smanjiće se broj vozova. Ako pitamo resornog ministra, on kaže da neće. U planu je da se skrati red vožnje putničkog saobraćaja koji pravi gubitke, jer prihod u ovoj oblasti je oko 300 000 KM a trošak je oko 9 miliona. Upravo zbog ovog, ali i procesa restrukturisanja Željeznica, ministar očekuje tematsku sjednicu Vlade o stanju u ovom preduzeću.

"Ne može se ukinuti putnički saobraćaj. To je jedan od atributa državnosti ali moramo smanjivati troškove ali povećati kvalitet saobraćaja. U narednom periodu moramo nabavljati nova kola, treba raditi na podizanju kvaliteta i usluga koju pružamo sutra tom putniku", objasnio je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.

Predsjednik Vlade kaže - u planu je sjednica o stanju u Željeznicama, možda i do kraja ove godine.

"Ako stignemo vjerovatno da i ako oni pripreme taj materijal. Vi ste vidjeli da mi održavamo sjednice i ponedjeljkom i petkom i ujutru i naveče, tako da onog momenta kad budemo imali spreman materijal održaćemo sjednicu", istakao je premijer Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Posebnu sjednicu dugo čeka i sindikat Željezničara. Ministar je, kažu u sindikatu, obavio razgovore sa predstavnicima svih 6 sindikata, sa Upravom i Nadzornim odborom. Sada se čeka datum sjednice.

"Imamo obećanje da do sjednice Vlade treba da se sastanemo svi, ministar, Uprava, Nadzorni odbor, sindikati, te da sa tog sastanka ide dokument prema Vladi i samom premijeru kako bi se vidiš izlaz iz krize u Željeznicama ", kazao je predsjednik sindikata Željezničara Republike Srpske Jelenko Dobraš.

Željeznice Srpske krenule su u proces restrukturisanja 2017.godine kreditom Svjetske banke od 100 miliona KM, a taj proces je završen prošle godine. Od 1 januara ove godine, Vlada je preuzela putnički saobraćaj i infrastrukturu, a prema posljednjem finansijskom izvještaju, prihodi za prvih 6 mjeseci ove godine 22,87, a rashodi 41,3 miliona KM.

Željeznice Republike Srpske

