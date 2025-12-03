Donacija vrijedna 1,3 miliona KM: Sudska policija dobila 13 novih vozila

Sudskoj policiji Republike Srpske danas je uručeno 13 novih transportnih vozila, a donacija Delegacije EU u BiH vrijedna je 1,3 miliona KM.

Svečanosti i prezentaciji u Banjaluci prisustvovao je ministar pravde Republike Srpske Goran Selak, koji je rekao da su vozila izrađena po najvišim standardima kada je riječ o sprovođenju lica lišenih slobode.

"Ova vozila su izrađena po preporukama Komiteta za ljudska prava koji vrši nadzor nad radom ustanova za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija", rekao je Selak novinarima u Banjaluci.

On je istakao da je nabavka 13 vozila veliki posao, ali a će i dalje raditi na tome da se poboljša materijalni status zaposlenih.

"Ministarstvo pravde i ministarstvo finansija dali su doprinos da se vozila registruju, osiguraju i stave u funkciju. Sudska policija dobila je nova vozila, trudićemo se da je dodatno opremimo i da poboljšamo lična primanja, nabavimo nove uniforme i sredstva za rad. Trudićemo se da unaprijedimo i izjednačimo prava policijskih službenika sa onima u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske", poručio je Selak.

Direktor Sudske policije Željko Dragojević ukazao je da su bila potrebna nova vozila Sudskoj policiji s obzirom daje ovo jedina policija koja izvršava naredbe za sprovođenje lica.

"Sudska policija tokom jedne godine pređe od 750 do 800 hiljada kilometara. U tom smislu će ovaj završeni projekat biti značajan. Izrazio bih zahvalnost Vladi Republike Srpske i ministarstvu pravde na sredstvima za registraciju i osiguranje vozila", rekao je Dragojević.

On je rekao da su vozila opremljena svjetlosnom i zvučnom signalizacijom, po najvišim standardima u ovoj oblasti.

"Od ovih 13 vozila imamo dva transportera za brze intervencije i sprovođenje, prije svega maloljetnih lica i zaštićenih svjedoka", naveo je Dragojević.

Prezentaciji novih vozila Sudske policije prisustvovala je i predsjednica Vrhnovnog suda Republike Srpske Daniela Milovanović.

Sudska policija obilježava 22 godine od osnivanja, a u sklopu obilježavanja godišnjice održan je i dan otvorenih vrata za učenike osnovnih škola u Banjaluci.