Logo
Large banner

Ovaj mali predmet privlači novac - nabavite ga odmah

Izvor:

Agencije

03.12.2025

16:44

Komentari:

0
Овај мали предмет привлачи новац - набавите га одмах

Ako želite da privučete više novca i pozitivne energije u svoj dom, Feng Šui nudi jednostavno rješenje – metalni zvončić je mali predmet za privlačenje bogatstva koji morate da imate.

Njegova melodija ne samo da osvježava prostor, već aktivira prosperitet i eliminiše stagnirajuće energije.

Zašto baš zvončić?

Prema drevnoj kineskoj tradiciji, metalni zvončići od 6 ili 8 cijevi povećavaju energiju bogatstva i uspjeha, dok bambus podržava zdravlje i porodičnu harmoniju.

Новак Ђоковић

Tenis

''Đoković nikada neće oboriti moj rekord od 64 Gren slema''

Zvuk mora biti čist i melodičan – samo tako razbija negativne vibracije i donosi vitalnost.

Gdje ga postaviti?

Ali nemojte praviti grešku da ga okačite bilo gdje: na primjer, zabranjeno je postavljati zvončić u kupatilu, hodniku ili iznad jame, jer to blokira pozitivne energije.

Kada pronađete idealnu lokaciju, posmatrajte kako će se za nekoliko nedjelja stres među ljudima koji žive u stanu smanjiti, njihovo raspoloženje će se poboljšati, a i njihova finansijska situacija će početi da se smiruje

Najefikasnije je pri ulazu ili u dnevnom jugoistočnom uglu, poznatom kao "kutak bogatstva".

Сребро

Ekonomija

Zavladala "srebrena groznica": Srebro privlači sve veću pažnju kupaca

Izbjegavajte spavaće sobe i mjesto direktno iznad kreveta – tu zvončić može ometati odmor. Boje poput crvene ili zlatne pojačavaju efekat, aktivirajući element vatre koji pokreće finansijsku energiju, prenosi "Krstarica".

Koliko cijevi?

Šest do osam cijevi simbolizuje bogatstvo, dok pet odražava harmoniju pet elemenata (zemlja, voda, drvo, vatra, metal).

Za još veći efekat, postavite zvončić napolju – na balkonu, u dvorištu ili vrtu – jer prirodni vjetar stalno pokreće energiju.

Praktična upotreba u kancelariji ili stanu

Postavljanjem Feng Šui zvončića u poslovni prostor možete povećati produktivnost i prihod.

Kod kuće, njegova prisutnost smanjuje stres i donosi osjećaj harmonije u nekoliko nedjelja. Pazite samo da ga ne kačite u kupatilo, hodnik ili iznad bilo kakvih "rupa“ u prostoru – to blokira pozitivnu energiju.

Хонг Конг

Svijet

Broj žrtava požara u Hong Kongu porastao na 159

Uvođenjem ovog malog, ali moćnog predmet za privlačenje bogatstva u vaš dom, Feng Šui metalni zvončić za bogatstvo može postati ključ za otvaranje novih finansijskih prilika i balansiranje energije oko vas. Slušajte kako njegov zvuk donosi promjene i vidite kako prostor oživljava oko vas.

Podijeli:

Tagovi:

zvono

novac

pare

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полиција шаље казне ''са камера'', суд их поништава из једног разлога

Društvo

Policija šalje kazne ''sa kamera'', sud ih poništava iz jednog razloga

30 min

0
Плата 1.400 КМ, али мало ко у Српској хоће да ради овај посао

Ekonomija

Plata 1.400 KM, ali malo ko u Srpskoj hoće da radi ovaj posao

53 min

0
Крвав обрачун због паркинга: Мушкарац претучен дизалицом за ауто

Hronika

Krvav obračun zbog parkinga: Muškarac pretučen dizalicom za auto

53 min

0
Многи не знају ово правило на ауто-путу, а казне су папрене

Auto-moto

Mnogi ne znaju ovo pravilo na auto-putu, a kazne su paprene

1 h

0

Više iz rubrike

Беба дијете

Zanimljivosti

Staro srpsko ime za djevojčice ponovo se vraća u modu

3 h

1
Спорни састојак сарме који је подијелио Балкан

Zanimljivosti

Sporni sastojak sarme koji je podijelio Balkan

3 h

0
Ови хороскопски знакови у децембру добијају унапређење или повишицу

Zanimljivosti

Ovi horoskopski znakovi u decembru dobijaju unapređenje ili povišicu

3 h

0
Ове ствари никада нећете сањати, научници објашњавају зашто

Zanimljivosti

Ove stvari nikada nećete sanjati, naučnici objašnjavaju zašto

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

56

Sijarto: Evropski NATO gura svijet u rat

16

50

Donacija vrijedna 1,3 miliona KM: Sudska policija dobila 13 novih vozila

16

45

Drogiran htio da vozi autobus pun djece, policija odmah reagovala

16

44

Ovaj mali predmet privlači novac - nabavite ga odmah

16

40

''Đoković nikada neće oboriti moj rekord od 64 Gren slema''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner