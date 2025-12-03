Ovi horoskopski znakovi u decembru dobijaju unapređenje ili povišicu

Decembar je vrijeme kada se sabira, ocjenjuje i nagrađuje. Za neke horoskopske znakove kraj 2025. donosi profesionalno priznanje, nove prilike i finansijsku dobit.

Bilo da je riječ o povišici, nagradi za trud ili ponudi za bolji posao, ovi znakovi mogu očekivati konkretnu promjenu na svom računu.

Ako ste među njima, sada je vrijeme da se istaknete još malo - zvijezde su na vašoj strani, prenosi Index.hr.

Jarac

Jarčevi su toekom cijele godine pokazivali dosljednost, odgovornost i rad bez previše drame. Upravo zato, decembar im donosi ono što su strpljivo gradili - povišicu ili unapređenje. Njihov trud nije prošao nezapaženo, a njihova pouzdanost sada se konkretno nagrađuje.

Djevica

Perfekcionizam Djevice i posvećenost detaljima konačno se isplate. Iako nisu sklone hvalisanju, njihovi rezultati govore za sebe. U decembru mogu očekivati priznanje nadređenih i vrlo vjerojatno konkretnu finansijsku nagradu. Ovo je trenutak kad im se vraća za svu onu "nevidljivu" disciplinu.

Škorpija

Za Škorpije kraj godine donosi neočekivani zaokret - ponekad kroz dodatne projekte, a ponekad kroz prelazak na bolje plaćenu poziciju. Njihova sposobnost da u tišini rade na sebi i jasno prate svoje ciljeve dolazi do izražaja upravo sada.

Ovan

Ovnovi su ove godine pokazali više strpljenja nego inače, i to im se isplatilo. U decembru mogu očekivati iznenadnu povišicu, bonus ili priliku da preuzmu veću odgovornost. Njihova odlučnost i inicijativa ne prolaze neopaženo, a nadređeni znaju cijeniti tu energiju.