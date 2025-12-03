Logo
Large banner

Ovi horoskopski znakovi u decembru dobijaju unapređenje ili povišicu

Izvor:

Indeks

03.12.2025

13:18

Komentari:

0
Ови хороскопски знакови у децембру добијају унапређење или повишицу
Foto: Unsplash

Decembar je vrijeme kada se sabira, ocjenjuje i nagrađuje. Za neke horoskopske znakove kraj 2025. donosi profesionalno priznanje, nove prilike i finansijsku dobit.

Bilo da je riječ o povišici, nagradi za trud ili ponudi za bolji posao, ovi znakovi mogu očekivati konkretnu promjenu na svom računu.

Ako ste među njima, sada je vrijeme da se istaknete još malo - zvijezde su na vašoj strani, prenosi Index.hr.

Jarac

Jarčevi su toekom cijele godine pokazivali dosljednost, odgovornost i rad bez previše drame. Upravo zato, decembar im donosi ono što su strpljivo gradili - povišicu ili unapređenje. Njihov trud nije prošao nezapaženo, a njihova pouzdanost sada se konkretno nagrađuje.

Ljubav poljubac

Zanimljivosti

Ova 3 horoskopska znaka se najbolje ljube: Od njih možete očekivati mnogo ljubavi i strasti

Djevica

Perfekcionizam Djevice i posvećenost detaljima konačno se isplate. Iako nisu sklone hvalisanju, njihovi rezultati govore za sebe. U decembru mogu očekivati priznanje nadređenih i vrlo vjerojatno konkretnu finansijsku nagradu. Ovo je trenutak kad im se vraća za svu onu "nevidljivu" disciplinu.

Škorpija

Za Škorpije kraj godine donosi neočekivani zaokret - ponekad kroz dodatne projekte, a ponekad kroz prelazak na bolje plaćenu poziciju. Njihova sposobnost da u tišini rade na sebi i jasno prate svoje ciljeve dolazi do izražaja upravo sada.

Horoskop

Zanimljivosti

Za ove znakove slijedi 9 nezaboravnih godina života

Ovan

Ovnovi su ove godine pokazali više strpljenja nego inače, i to im se isplatilo. U decembru mogu očekivati iznenadnu povišicu, bonus ili priliku da preuzmu veću odgovornost. Njihova odlučnost i inicijativa ne prolaze neopaženo, a nadređeni znaju cijeniti tu energiju.

Podijeli:

Tagovi:

Horoskop

astrologija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Финансијско изненађење у децембру: Ови знакови ће коначно бити награђени за труд

Zanimljivosti

Finansijsko iznenađenje u decembru: Ovi znakovi će konačno biti nagrađeni za trud

20 h

0
Пун Мјесец

Zanimljivosti

Stiže posljednji pun Mjesec u ovoj godini: Evo šta donosi svakom znaku

22 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Ova tri horoskopska znaka nikad ne pružaju drugu priliku

1 d

0
Стиже "шлепер пара": Овај знак ће се обогатити у децембру

Zanimljivosti

Stiže "šleper para": Ovaj znak će se obogatiti u decembru

1 d

0

Više iz rubrike

Ове ствари никада нећете сањати, научници објашњавају зашто

Zanimljivosti

Ove stvari nikada nećete sanjati, naučnici objašnjavaju zašto

4 h

0
Маче први пут угледало снијег, његова реакција је хит

Zanimljivosti

Mače prvi put ugledalo snijeg, njegova reakcija je hit

6 h

0
"Посљедња прилика": Хоће ли се обистинити "предвиђање" Баба Ванге које би све промијенило?

Zanimljivosti

"Posljednja prilika": Hoće li se obistiniti "predviđanje" Baba Vange koje bi sve promijenilo?

7 h

0
Ова 3 хороскопска знака се најбоље љубе: Од њих можете очекивати много љубави и страсти

Zanimljivosti

Ova 3 horoskopska znaka se najbolje ljube: Od njih možete očekivati mnogo ljubavi i strasti

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

56

Sijarto: Evropski NATO gura svijet u rat

16

50

Donacija vrijedna 1,3 miliona KM: Sudska policija dobila 13 novih vozila

16

45

Drogiran htio da vozi autobus pun djece, policija odmah reagovala

16

44

Ovaj mali predmet privlači novac - nabavite ga odmah

16

40

''Đoković nikada neće oboriti moj rekord od 64 Gren slema''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner