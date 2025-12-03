Ova 3 horoskopska znaka se najbolje ljube: Od njih možete očekivati mnogo ljubavi i strasti

03.12.2025
Kada poljupce prate strast i ljubav, onda se oni dugo pamte. A prema astrologiji, na tom polju izdvajaju se tri znaka kao one koji se najbolje ljube - razloga za to je mnogo.
Razloge iznosi poznata astrološkinja Loren Eš. Među izdvojenim znacima su jedan zemljani, jedan vazdušni i jedan vatreni znak.
Ovi horoskopski znaci imaju najbolje poljupce.
Ljudi rođeni u ovom znaku su među najsenzualnijim na svijetu. Po prirodi su diskretni, a u ljubavi nježni i saosjećajni.
Njihovi poljupci jednako su povezani sa romantikom koliko i sa strasti. Nije ni čudo što su poznati po svojoj strastvenoj prirodi i odanosti, dvema osobinama koje su vrlo tražene u ljubavi, piše Žena Blic.
Za ove znakove slijedi 9 nezaboravnih godina života
Ovan je vatreni znak, pa u vezi sa njim možete očekivati dosta ljubavi, strasti i to onih dugotrajnih. Kada vas Ovan poljubi, treba da znate da to dolazi iz srca i duše. Izgleda da Ovan neće nikoga tek tako poljubiti…
Blizanci se možda i najbolje ljube. Lako se prilagode energiji partnera i znaju kako da poljupcem iskažu emocije. Skloni su i spontanom ljubljenju. Loren Eš kaže da su Bliznaci na prvi pogled teško pristupačni, ali ako ih privučete, uživaćete u razmjenjivanju nežnosti sa njima cijelu noć.
