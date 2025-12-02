Stiže posljednji pun Mjesec u ovoj godini: Evo šta donosi svakom znaku

Tokom ovog perioda, lunarna energija ima posebno jak uticaj na naše emocije i podsvijest – iznijeće na površinu sve skrivene probleme i ubrzati važne životne procese. Astrolog Julija Gikis otkriva da će četiri znaka najviše osjetiti ovaj fenomen, poznat i kao Hladni Mjesec.

Pun Mesec je opasno vrijeme za one koji su nemirni. Energični ljudi takođe će patiti, jer njihova energija ne zna za granice. Na udaru su i svi koji žele da svoje ideje odmah sprovedu u djelo. Kada Mjesec 5. decembra pređe u sazvežđe Blizanaca, pažnja će svima popustiti, a reakcije neće uvijek biti adekvatne. Zbog toga sve velike kupovine treba obavljati sa oprezom. Takođe, postoji velika vjerovatnoća da ćete naletjeti na prevarante.

Sve u svemu, period visokog rizika, kaže astrolog Julija Gikis. Pun Mjesec je opasno vrijeme i za sukobe i obračune. Prije nego što podijelite neke vijesti, razmislite kako bi one mogle uticati na nečiji život. Odložite sve obračune ili svađe, čak i ako su konstruktivne.

Petog decembra, Mesec pada pod uticaj zvijezde Aldebaran. Ona je sveta, ali je i usko povezana sa manifestacijom zla, simbolizujući grubost, bijes, opasnost. Prekomjerno ispoljavanje emocija neće proći bez posljedica. Svi će biti pogođeni, a posebno Blizanci, Strijelčevi, Ribe i Djevice, navodi ugledni stručnjak za astrologiju.

Ovan

Pazite sa riječima. "Riječ nije vrabac; kad jednom izleti, ne možeš je uhvatiti". To nije samo poslovica, već direktno uputstvo za one koji misle da mogu ponovo da počnu poslije uvreda. Takođe, sačekajte povoljnije vrijeme da završite papirologiju. Ako ste već u procesu, pun Mjesec ga može ubrzati.

Bik

Ako tokom ovog perioda pomislite da vam je plata preniska, nemojte žuriti sa akcijom. Odložite razgovor sa šefom za povoljnije vrijeme. Pratite kako se hranite i analizirajte sve probleme sa varenjem koje eventualno imate.

Blizanci

Pun Mjesec će biti katalizator - bićete u kvadratu sa Blizancima. Šta to znači? Prvo, nedostatak koncentracije. Drugo, povećava se pričljivost. Treće, vaša energija ne poznaje granice i čini se da možete da se nosite sa bilo kojim zadatkom. Ali, to može biti varljivo, zato razmislite prije nego što počnete da djelujete.

Rak

Ne stvarajte probleme u svojoj glavi. Da biste odvukli pažnju od opsesivnih misli, uzmite neku lijepu, vedru knjigu, idite u krevet prije 22h, održavajte rutinu i prošetajte na svježem vazduhu. Vaše unutrašnje stanje vas ne vodi uvijek u pravom smjeru. Tokom punog Mjeseca možete pomiješati osjećanja sa stvarnošću.

Lav

Željećete da budete ljubazni prema svima. No, to neće uvijek biti slučaj, pa ako neko ne cijeni vaše postupke, nemojte ga kriviti. Osim ako vas ne zamole za savjet, ne miješajte se u tuđe probleme. Možete ponuditi pomoć, ali na drugoj osobi je da odluči da li će je prihvatiti. Na polju prijateljstava mogu iskrsnuti razne situacije. Pun Mjesec nije najbolje vrijeme za prekinete vezu, da se uvredite ili izrazite nezadovoljstvo.

Djevica

Ako ste razmišljali o pokretanju posla, odložite to za povoljniji period. Vaši novi poduhvati će vjerovatno biti neuspješni, ali ako se posao bliži završetku uskoro će početi da donosi prihod, jer će pun Mjesec dovesti do ubrzavanja stvari i procesa. Ipak, ne žurite, jer ćete stvoriti nepotrebne probleme. Na poslu sve ide kao i obično – ne žurite i ne požurujte druge, i bićete zadovoljni rezultatima.

Vaga

Razmišljaćete o životu: neki o prošlim greškama, drugi o svijetloj budućnosti. Najbolje je da pravilno procjenite svoja iskustva i ponovo se fokusirate na ono što dolazi. Sada možete usmeno ili pismeno izraziti sve žalbe koje ste imali na način na koji se vaš život odvija. Bilo kakve greške koje ste napravili mogu vam se učiniti bolnijim tokom ovog perioda, zato ne dozvolite da se emocije umiješaju u vašu analizu.

Škorpija

Pun Mjesec je dobro vrijeme za finalizaciju projekata i rešavanje hitnih pitanja. Ako ste imali dugogodišnji finansijski problem, zašto ga sada ne biste riješili? Porodični budžeti, krediti, porezi, dugovi – ovaj period vam omogućava da razumno analizirate ta pitanja i pronađete najefikasniji način da ih sredite.

Strijelac

Pun Mjesec će uticati na vaše odnose, dogovore i društveni status. Možda ćete osjećati kao da sve znate najbolje i da je vaše iskustvo dovoljno za donošenje odluka. To nije sasvim tačno. Ovaj period će istaći važnost usklađenosti sa drugima. Ljudi oko vas nisu tu samo da bi štiklirali kućicu, već da bi se konsultovali, komunicirali i međusobno se pomagali. Ako vam se partner obrati sa žalbom, saslušajte ga. Slušanje će biti od presudnog značaja.

Jarac

Pun Mjesec može da poremeti vašu uobičajenu rutinu i da stavi radni ritam na čekanje. Ako ste naporno radili, moraćete da napravite pauzu. Zašto? Zato što će pun Mjesec pokušati da uspostavi rutinu koja će vam pomoći da se osjećate zdravo. Posjete ljekaru i testovi očekuju one koji se nisu brinuli o sebi neko vrijeme. I vaši kućni ljubimci će reagovati – posmatrajte kako se ponašaju i obratite pažnju na njihovo zdravlje.

Vodolija

Zabavne avanture neće dovesti ni do čega dobrog. Ovo se odnosi na one koje planiraju odmor u decembru. Nemojte da mislite da će vaši postupci proći nekažnjeno. Na primjer, previše konzumiranja alkohola može imati posljedice. Vjernost je važna u ljubavi, a umjerenost u piću. Mnogi će osjetiti nedostatak pažnje od svojih voljenih. Sa svima razgovorajte od srca, tokom ovog perioda možete mnogo toga naučiti.

Ribe

Koliko vremena provodite kod kuće? Da li često zovete roditelje i razgovarate o bitnim stvarima? Pun Mjesec bi vas mogao podstaći na to. Tokom ovog perioda, vaš dom će otkriti svoje slabe tačke: gdje nešto treba popraviti, a gdje je vrijeme za radikalnu promjenu. Nije dobar momenat za početak renoviranja, niti za neke veće kupovine. Vaše dobre ideje se možda neće poklapati sa finansijskim mogućnostima.