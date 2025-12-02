Logo
Large banner

Od 1. decembra povećane penzije za 20.000 korisnika u BiH

Izvor:

ATV

02.12.2025

18:03

Komentari:

0
Од 1. децембра повећане пензије за 20.000 корисника у БиХ
Foto: ATV

Prema posljednjim podacima, Srbija ima oko 1,65 miliona penzionera, a od tog broja nešto više od 20 hiljada živi u Bosni i Hercegovini.

Kako navodi "Večernji list", više od 20 hiljada penzionera iz BiH koji su penzije ostvarili u Srbiji mogu se radovati povećanju primanja.

Ротација полиција

Svijet

Ubijen sin političara: Pretukli ga pa živog zapalili

Od ukupnog broja, više od 13 hiljada penzionera živi u Republici Srpskoj, dok ih gotovo devet hiljada živi u drugom entitetu.

Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je da su od 1. decembra penzije u Srbiji povećane za 12,2 odsto.

Kako je naveo, penzionerima će i ove godine penzije biti povećane mjesec dana ranije – od decembra, umjesto od januara. Povećani iznosi biće isplaćeni u januaru.

“S predstojećim povećanjem penzija, prosječna penzija u ovoj godini iznosiće oko 437 evra, dok će prosječna penzija u 2026. godini dostići 488 evra“, istakao je Mali.

Dodao je da su penzije u Srbiji u potpunosti stabilne i da nikada nisu bile veće, te poručio da Vlada Srbije nastavlja raditi na poboljšanju kvaliteta života najstarijih, s ciljem da prosječna penzija do kraja 2027. godine iznosi 650 evra.

Ријана

Scena

Slavna Rijana šokira modnim izborom

Mali je najavio i druga povećanja primanja građana – plate u javnom sektoru biće povećane za 5,1 posto od 1. januara 2026. godine, dok će minimalna plata rasti za 10,1 odsto i preći iznos od 550 evra.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će prva isplata uvećane penzije početi 3., 4. ili 5. januara, odnosno prije pravoslavnog Božića.

Podijeli:

Tagovi:

penzije

Penzioneri

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Зашто је бијели лук једна од најздравијих намирница?

Zdravlje

Zašto je bijeli luk jedna od najzdravijih namirnica?

5 h

0
Избио пожар у хотелу, услиједила хитна евакуација

Hronika

Izbio požar u hotelu, uslijedila hitna evakuacija

5 h

0
Путин поручио Европи: Ако желите рат...

Svijet

Putin poručio Evropi: Ako želite rat...

6 h

1
Ухапшен тројац из Лакташа, власнике оштетили за 57.000 марака

Hronika

Uhapšen trojac iz Laktaša, vlasnike oštetili za 57.000 maraka

6 h

0

Više iz rubrike

Потресно свједочанство Остоје о погибији сина у Одбрамбено-отаџбинском рату

Društvo

Potresno svjedočanstvo Ostoje o pogibiji sina u Odbrambeno-otadžbinskom ratu

6 h

0
У четвртак славимо Ваведење Пресвете Богородице: Ево шта је строго забрањено радити на овај празник

Društvo

U četvrtak slavimo Vavedenje Presvete Bogorodice: Evo šta je strogo zabranjeno raditi na ovaj praznik

7 h

0
АМС РС издао упозорење за возаче

Društvo

AMS RS izdao upozorenje za vozače

7 h

0
Минић организовао пријем за представнике медијских кућа

Društvo

Minić organizovao prijem za predstavnike medijskih kuća

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Đokić za ATV: Cijene struje u Srpskoj ostaju najniže u regionu

22

40

Završen sastanak Putina i Vitkofa u Kremlju

22

37

Vuk Karadžić dobija trg u Beču

22

30

Tinejdžer (16) iz BiH pokušao da uđe u Njemačku sa lažnim dokumentima

22

27

Koje je idealno vrijeme za večeru tokom zime?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner