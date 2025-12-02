Od 1. decembra povećane penzije za 20.000 korisnika u BiH

Prema posljednjim podacima, Srbija ima oko 1,65 miliona penzionera, a od tog broja nešto više od 20 hiljada živi u Bosni i Hercegovini.

Kako navodi "Večernji list", više od 20 hiljada penzionera iz BiH koji su penzije ostvarili u Srbiji mogu se radovati povećanju primanja.

Svijet Ubijen sin političara: Pretukli ga pa živog zapalili

Od ukupnog broja, više od 13 hiljada penzionera živi u Republici Srpskoj, dok ih gotovo devet hiljada živi u drugom entitetu.

Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je da su od 1. decembra penzije u Srbiji povećane za 12,2 odsto.

Kako je naveo, penzionerima će i ove godine penzije biti povećane mjesec dana ranije – od decembra, umjesto od januara. Povećani iznosi biće isplaćeni u januaru.

“S predstojećim povećanjem penzija, prosječna penzija u ovoj godini iznosiće oko 437 evra, dok će prosječna penzija u 2026. godini dostići 488 evra“, istakao je Mali.

Dodao je da su penzije u Srbiji u potpunosti stabilne i da nikada nisu bile veće, te poručio da Vlada Srbije nastavlja raditi na poboljšanju kvaliteta života najstarijih, s ciljem da prosječna penzija do kraja 2027. godine iznosi 650 evra.

Scena Slavna Rijana šokira modnim izborom

Mali je najavio i druga povećanja primanja građana – plate u javnom sektoru biće povećane za 5,1 posto od 1. januara 2026. godine, dok će minimalna plata rasti za 10,1 odsto i preći iznos od 550 evra.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će prva isplata uvećane penzije početi 3., 4. ili 5. januara, odnosno prije pravoslavnog Božića.