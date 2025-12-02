Logo
Large banner

Uhapšen trojac iz Laktaša, vlasnike oštetili za 57.000 maraka

Izvor:

ATV

02.12.2025

17:35

Komentari:

0
Ухапшен тројац из Лакташа, власнике оштетили за 57.000 марака
Foto: PU Banjaluka

U okviru akcije "Arija" danas su uhapšeni Milan Brkić, Momir Kukolj i Boško Guduraš iz Laktaša koji se terete za 26 krivičnih djela protiv imovine, kojim su počinili materijalnu štetu od 57.500 KM.

Trojac se sumnjiči da su u periodu od 28. januara do 11. novembra ove godine počinili 21 krivično djelo "Teška krađa", tri krivična djela "Krađa", jedno krivično djelo "Paljevina" i jedno krivično djelo "Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari".

Akciju su sproveli policijski službenici Policijske uprave Banjaluka u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Gradiška.

Na osnovu naredbi osnovnih sudova u Banjaluci i Gradišci, a uz prethodnu saglasnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka izvršeni su pretresi na više lokacija na području Laktaša i Srpca.

Полиција ФБиХ

Hronika

Sudar tri vozila u ovom dijelu BiH: Ima povrijeđenih, saobraćaj se odvija otežano

Tom prilikom su pronađeni i oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela, kao i predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa krivičnim djelom "Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija".

Aktivnosti policijskih službenika po akciji "Arija" su još u toku.

Podijeli:

Tagovi:

hapšenje

PU Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Судар три возила у овом дијелу БиХ: Има повријеђених, саобраћај се одвија отежано

Hronika

Sudar tri vozila u ovom dijelu BiH: Ima povrijeđenih, saobraćaj se odvija otežano

6 h

0
Радик пао са скеле, боре му се за живот

Hronika

Radik pao sa skele, bore mu se za život

6 h

0
Угризао комшију па му поломио стопало

Hronika

Ugrizao komšiju pa mu polomio stopalo

6 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

U stanu otkrivena oprema za falsifikovanje dokumenata

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Đokić za ATV: Cijene struje u Srpskoj ostaju najniže u regionu

22

40

Završen sastanak Putina i Vitkofa u Kremlju

22

37

Vuk Karadžić dobija trg u Beču

22

30

Tinejdžer (16) iz BiH pokušao da uđe u Njemačku sa lažnim dokumentima

22

27

Koje je idealno vrijeme za večeru tokom zime?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner