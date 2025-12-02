Uhapšen trojac iz Laktaša, vlasnike oštetili za 57.000 maraka

U okviru akcije "Arija" danas su uhapšeni Milan Brkić, Momir Kukolj i Boško Guduraš iz Laktaša koji se terete za 26 krivičnih djela protiv imovine, kojim su počinili materijalnu štetu od 57.500 KM.

Trojac se sumnjiči da su u periodu od 28. januara do 11. novembra ove godine počinili 21 krivično djelo "Teška krađa", tri krivična djela "Krađa", jedno krivično djelo "Paljevina" i jedno krivično djelo "Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari".

Akciju su sproveli policijski službenici Policijske uprave Banjaluka u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Gradiška.

Na osnovu naredbi osnovnih sudova u Banjaluci i Gradišci, a uz prethodnu saglasnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka izvršeni su pretresi na više lokacija na području Laktaša i Srpca.

Tom prilikom su pronađeni i oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela, kao i predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa krivičnim djelom "Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija".

Aktivnosti policijskih službenika po akciji "Arija" su još u toku.