Radik pao sa skele, bore mu se za život

Na jednom gradilištu na Novom Beogradu danas je došlo do ozbiljne nesreće kada je muškarac, star oko 50 godina, pao sa skele, nezvanično saznaje Telegraf.

Radnik je zadobio teške tjelesne povrede. Hitna pomoć je odmah reagovala i povrijeđeni je u kritičnom stanju prevezen u Urgentni centar, gdje je primljen direktno u salu za reanimaciju.

Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je došlo do pada.

(Telegraf.rs)