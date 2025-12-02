Radik pao sa skele, bore mu se za život

Izvor:
Telegraf
02.12.2025
17:18
Komentari:0
Na jednom gradilištu na Novom Beogradu danas je došlo do ozbiljne nesreće kada je muškarac, star oko 50 godina, pao sa skele, nezvanično saznaje Telegraf.
Radnik je zadobio teške tjelesne povrede. Hitna pomoć je odmah reagovala i povrijeđeni je u kritičnom stanju prevezen u Urgentni centar, gdje je primljen direktno u salu za reanimaciju.
Stil
''Prada'' kupuje ''Versaće'' za 1.3 milijarde dolara
Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je došlo do pada.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu