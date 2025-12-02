Irena Karić ubila supruga koji je maltretirao: Evo koliku kaznu je dobila

Izvor:
Avaz
02.12.2025
16:11
Komentari:0
Irena Karić osuđena je na devet godina i šest mjeseci zatvora zbog ubistva supruga Nijaza, saznaje portal "Avaza".
Podsjetimo, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine krajem jula ove godine poništio je raniju presudu Kantonalnog suda u Sarajevu, kojom je Karić bila osuđena na devet i po godina zatvora. Ipak, Vijeće Kantonalnog suda u Sarajevu danas je donijelo istu presudu kao i ranije.
Region
Mladić (28) uhapšen zbog sumnje da je koristio falsifikovane novčanice
Tragičan događaj desio se 19. maja 2023. godine u sarajevskom naselju Sedrenik. U porodičnoj kući, Irena Karić je sjekirom nanijela povrede suprugu Nijazu, koji je kasnije preminuo.
Na suđenju je ispričala da je godinama bila izložena porodičnom nasilju i zlostavljanju.
Svjedoci su potvrdili da je dugo trpjela maltretiranje i ponižavanje, među njima i njen sin Gabrijel Đoković. On je svjedočio da mu je Nijaz slao poruke i fotografije na kojima se vidi kako je pretukao njegovu majku.
Gradovi i opštine
Penzioneri u januaru dobijaju 100, studenti 500 KM
Prema iskazima svjedoka, Nijaz je Irenu tukao i zbog novca — uzimao joj platu i trošio je na kocku.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu