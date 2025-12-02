Logo
Želimir Petković osumnjičen za silovanje u Banjaluci!

Autor:

Ognjen Matavulj

02.12.2025

14:53

Komentari:

0
Foto: ATV

Zbog sumnje da je silovao djevoku u Banjaluci uhapšen je Želimir Petković (29), prestupnik koji je ranije osuđivan na četiri godine zatvora zbog razbojništva, teške krađe i premlaćivanje djevojke, saznaje ATV.

Petković je 2021. godine nepravosnažno osuđen za brutalno razbojništvo nad D.R. koji je pretučen i vezan u svojoj kući u banjalučkom naselju Česma.

policija rs

Hronika

Banjalučanin uhapšen zbog silovanja djevojke!

Razbojništvo je počinio zajedno s još jednim muškarcem, koji je osuđen na tri i po godine zatvora. U presudi se navodilo da su prethodno provalili u dvije kuće, da bi oko šest časova ujutro upali kod D.R. Čovjeka su oborili i lisicama mu vezali ruke na leđima. Zatim su ga tukli dok im nije otkrio gdje ima novca. Ukrali su 350 evra i 150 KM, a zatim su zaključali kuću i pobjegli. Čovjeka su spasile komšije, koje su ga čule kako doziva pomoć.

kpz tunjice

Hronika

Regojević se sam predao, tri djela otišla u zastaru

Istom presudom Petković je oglašen krivim da je oko tri sata ujutro u stanu K.V. napao djevojku i prijetio joj ubistvom.

Default Image

Hronika

Sedam i po godina robije Banjalučanima koji su vezali i opljačkali starca u Česmi

Podsjetimo silovanje je prijavljeno 20. novembra ove godine.

”Preduzimanjem niza operativnih mjera i radnji utvrđeno je da se Ž.P. može dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela silovanje. U toku je kriminalistička obrada, a sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka”, saopštila je PU Banjaluka.

