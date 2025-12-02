Hapšenje u Trebinju: Muškarac osumnjičen za obljubu više maloljetne djece

U Trebinju je uhapšen B.D. (71) zbog sumnje da je izvršio obljubu nad više maloljetnih lica mlađih od petnaest godina.

"Po nalogu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju slobode je lišeno lice B.D. (1954) iz Trebinja zbog sumnje da je u periodu 2024-2025. godina izvršio obljubu nad više maloljetnih lica mlađih od petnaest godina", navode iz Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju.

Njega su uhapsili policijski službenici Policijske uprave Trebinje i nad njim se vrši kriminalističko-tehnička obrada, nakon čega će biti predat Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju.

"Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju, juče 1.decembra podnesena je krivična prijava protiv B.D. zbog sumnje da je počinio krivično djelo Obljuba nad djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Osim navedenog krivičnog djela prijavljenom se stavlja na teret i krivično djelo Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 361. stav 2. istog Zakonika, obzirom da je prilikom pretresa kuće i prostorija koje koristi pronađena određena količina oružja i municije", navode iz OJT i dodaju:

"Zbog zaštite maloljetnih lica i djece u krivičnom postupku Tužilaštvo ne može saopštavati više detalja vezano za izvršenje ovog krivičnog djela."