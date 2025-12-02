Logo
Stravičan udes! Vozač BMW-a uletio u taksi, poginuo taksista, djevojka (24) kritično

Telegraf

02.12.2025

08:43

Stravična saobraćajna nesreća dogodila se sinoć u Novom Sadu, a epilog tragedije je jedan ljudski život i tri teško povrijeđene osobe.

Vozač taksija star 53 godine preminuo je od posljedica zadobijenih povreda u bolnici.

U nesreći su teško povrijeđene i dvije djevojke. Jedna djevojka (24) nalazi se u kritičnom zdravstvenom stanju i ljekari se bore za njen život zbog povreda opasnih po život. Druga djevojka je takođe zadobila teške povrede i zbrinuta je na Odjeljenju hirurgije Urgentnog centra.

Hronika

Teška nesreća u centru grada: Vatrogasci izvlače povrijeđene iz automobila

Uzrok nesreće i hapšenje vozača

Nesreću je izazvao 25-godišnji vozač automobila marke BMW beogradske registracije.

Prema prvim informacijama, on je na raskrsnici izgubio kontrolu i prešao u suprotnu traku, gdje je direktno udario u taksi vozilo.

Vozač BMW-a je odmah nakon nesreće uhapšen i sproveden u pritvor, a tereti se za izazivanje teške saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom, piše Telegraf.

Saobraćajna nesreća

udes

Novi Sad

