Stravičan udes! Vozač BMW-a uletio u taksi, poginuo taksista, djevojka (24) kritično

Telegraf
02.12.2025
08:43
Stravična saobraćajna nesreća dogodila se sinoć u Novom Sadu, a epilog tragedije je jedan ljudski život i tri teško povrijeđene osobe.
Vozač taksija star 53 godine preminuo je od posljedica zadobijenih povreda u bolnici.
U nesreći su teško povrijeđene i dvije djevojke. Jedna djevojka (24) nalazi se u kritičnom zdravstvenom stanju i ljekari se bore za njen život zbog povreda opasnih po život. Druga djevojka je takođe zadobila teške povrede i zbrinuta je na Odjeljenju hirurgije Urgentnog centra.
Nesreću je izazvao 25-godišnji vozač automobila marke BMW beogradske registracije.
Prema prvim informacijama, on je na raskrsnici izgubio kontrolu i prešao u suprotnu traku, gdje je direktno udario u taksi vozilo.
Vozač BMW-a je odmah nakon nesreće uhapšen i sproveden u pritvor, a tereti se za izazivanje teške saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom, piše Telegraf.
