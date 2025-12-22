Logo
Large banner

Dado Polumenta otkrio pol djeteta koje čeka sa 11 godina mlađom suprugom

22.12.2025

17:57

Komentari:

0
Дадо Полумента, пјевач
Foto: Instagram / Printscreen / DADOPOLUMENTAOFFICIAL

Pjevač Dado Polumenta i njegova 11 godina mlađa žena Ivona čekaju treće dijete.

Sada su se oglasili na mrežema i otkrili pol bebe.

Naime, Dado je sa ženom i kćerkicama organizovao u porodičnom domu popularni način otkrivanja pola bebe. Oni su naručili tortu koju su zajedno presjekli i unutra je bio fil plave boje, a svi su bili presrećni što na svijet stiže dječak.

– Skromno, porodično, u domu naših najbližih i punom ljubavi i zagrljaja saznali smo najljepšu vijest. Zahvaljujući najboljoj tetki, koja je napravila ovo predivno iznenađenje, saznali smo pol naše bebe. I na kraju, najviše od svega – zahvalni Bogu na svakom daru, svakom koraku i svemu što dolazi – napisali su oni, piše Blic.

Podsjetimo, pjevač Dado Polumenta (42) uživa u braku sa 11 godina mlađom Ivonom sa kojom ima dvije kćerke.

Podijeli:

Tagovi:

Dado Polumenta

Pjevač

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Уништени тенкови у Украјини

Svijet

Ponovo gore zapadni tenkovi: "Abramsi" i "Leopardi" se ne mogu "sakriti" od ruskih dronova

3 h

0
Конаковићева странка наставља да пуца, Карамехић-Абазовић прешла у НС

BiH

Konakovićeva stranka nastavlja da puca, Karamehić-Abazović prešla u NS

4 h

0
Хитно се огласио РХМЗ: Стиже снијег

Srbija

Hitno se oglasio RHMZ: Stiže snijeg

4 h

0
Цвијановић: Радојичић одређује и распоређује кандидате опозиције за инокосне функције

Republika Srpska

Cvijanović: Radojičić određuje i raspoređuje kandidate opozicije za inokosne funkcije

4 h

5

Više iz rubrike

Ево шта се десило са Миљаном Кулић у Ургентном центру! Освануле најновије вијести

Scena

Evo šta se desilo sa Miljanom Kulić u Urgentnom centru! Osvanule najnovije vijesti

4 h

0
Још једна наша позната пјевачица одлази у блогерке

Scena

Još jedna naša poznata pjevačica odlazi u blogerke

5 h

0
Преминуо легендарни пјевач Крис Риа

Scena

Preminuo legendarni pjevač Kris Ria

5 h

0
Ватрена Бањалучанка се вјерила са новим партнером, 21 дан након што је саопштила да се развела!

Scena

Vatrena Banjalučanka se vjerila sa novim partnerom, 21 dan nakon što je saopštila da se razvela!

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

49

Partizan doveo NBA pojačanje!

21

44

U 104. godini preminula najstarija Stočanka i jedna od najstarijih Hercegovki

21

27

Italija kaznila Epl sa 115 miliona dolara

21

27

Ljubišu "spržio" grom, a jedan detalj na nogama ga spasao: "Velika je to sreća"

21

18

U FBiH prijavljeno 14 smrtnih slučajeva, širi se virus A

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner