Dado Polumenta otkrio pol djeteta koje čeka sa 11 godina mlađom suprugom

Sada su se oglasili na mrežema i otkrili pol bebe.

Naime, Dado je sa ženom i kćerkicama organizovao u porodičnom domu popularni način otkrivanja pola bebe. Oni su naručili tortu koju su zajedno presjekli i unutra je bio fil plave boje, a svi su bili presrećni što na svijet stiže dječak.

– Skromno, porodično, u domu naših najbližih i punom ljubavi i zagrljaja saznali smo najljepšu vijest. Zahvaljujući najboljoj tetki, koja je napravila ovo predivno iznenađenje, saznali smo pol naše bebe. I na kraju, najviše od svega – zahvalni Bogu na svakom daru, svakom koraku i svemu što dolazi – napisali su oni, piše Blic.

Podsjetimo, pjevač Dado Polumenta (42) uživa u braku sa 11 godina mlađom Ivonom sa kojom ima dvije kćerke.