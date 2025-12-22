Evo šta se desilo sa Miljanom Kulić u Urgentnom centru! Osvanule najnovije vijesti

Miljana Kulić tokom vikenda bila je izvedena iz "Elite 9" zbog zdravstvenog problema, te je završila u Urgentnom centru jer se žalila na jake bolove u stomaku, a sada se nakon kraćeg oporavka vratila u Bijelu kuću.

Naime, kako nam je Marija Kulić ispričala, Miljana je imala obilno krvarenje zbog lijeka kojeg uzima, zbog čega su joj se javili bolovi, ali se sve brzo stabilizovalo.

U povratku u Bijelu kuću popričala je sa robom Rošom koji ju je pitao kako je.

Scena "Kija je imala intimne odnose sa ovim voditeljem" Isplivale tvrdnje o pobjednici Zadruge

- Znala sam i za bolje dane - počela je Miljana.

Miljana Kulić se vratila u Elitu

Moram da ti kažem da si smršala, Miko, ti se sušiš - rekao je Toša.

- Iznervirala sam se zbog Ivana, zato što nema ni trunku empatije prema meni, zna da sam rekla da Željko pošalje i njemu čestitku, sve mi se skupilo, on je izvrijeđao mene i moju porodicu, nikad me nije pitao kako sam, je l' sve u redu, da mi kaže Dobro jutro, to bi mi mnogo značilo, osjećam se bezvrijedno, slika se sa mnom kao sa stubom. Pitala sam ga da li me voli na bilo koji način, kao majku svog djeteta, kaže "Ne", to je očekivano od njega, već viđeno. Onda krenem da se šminkam, pa pitam što da se šminkam. Kažu da će od Nove godine sve biti bolje, da treba da imaš volje, ali meni biti bolje neće - pričala je Kulićka.

Napravila haos

Nakon ovog razgovora za crnim stolom se sukobila sa Dušicom Đokić zbog čega je moralo obezbjeđenje da reaguje.

- Šta se sad zgranjava na ovo, a d**ala je Viktoru - rekla je Miljana, na šta je zadrugarka skočila na nju.

(Kurir)