Hitno se oglasio RHMZ: Stiže snijeg

Izvor:
B92
22.12.2025
17:23
Komentari:0
Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je najnoviju prognozu vremena.
Prema najavi, danas i sutra nas očekuje kišovito vrijeme, a u četvrtak u pojedinim delovima Srbije – snežne padavine.
Prema najavi RHMZ, danas poslije podne očekuje se vedro vrijeme, dok će vjetar biti slab jugoistočni i istočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno umjeren i jak, navodi RHMZ.
"Vjetar slab jugoistočni i istočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju umjeren, povremeno i jak", navodi RHMZ.
U četvrtak snijeg
U utorak ujutru po kotlinama i dolinama rijeka i na zapadu Vojvodine nas očekuje niska oblačnost koja će se ponegdje zadržati i prije podne.
"Tokom dana pretežno sunčano vrijeme, osim u Timočkoj Krajini, gdje će tokom cijelog dana biti oblačno i tmurno sa kišom. Vjetar slab i umjeren jugoistočni i istočni, na jugu Banata i jak. Najniža temperatura od -2 do 4 °C, a najviša dnevna od 5 do 10 °C. Naoblačenje sa kišom, koje će uveče zahvatiti jugozapadne, tokom noći proširiće se i na većinu ostalih predela naše zemlje", navodi se.
U srijedu će biti oblačno vrijeme s kišom, dok će na planinama istočne Srbije padati snijeg i formiraće se snežni pokrivač.
"Kratkotrajni prestanak padavina prije podne se očekuje u jugozapadnim, a od sredine dana i u većini ostalih predjela, ali krajem dana i tokom noći ponovo se očekuju nove padavine sa juga i istoka, snijeg u brdsko-planinskim predjelima, a kiša u nižim. U četvrtak će padati snijeg uz formiranje/povećanje snežnog pokrivača, a u nižim predjelima, naročito sjeverne Srbije, i kiša", najavljuje RHMZ.
Od petka se očekuje suvo vrijeme, uz pojavu slabih i umjerenih jutarnjih mrazeva i ponovnu maglu u nižim predelima.
