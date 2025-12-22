Logo
Large banner

Hitno se oglasio RHMZ: Stiže snijeg

Izvor:

B92

22.12.2025

17:23

Komentari:

0
Хитно се огласио РХМЗ: Стиже снијег
Foto: Srna

Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je najnoviju prognozu vremena.

Prema najavi, danas i sutra nas očekuje kišovito vrijeme, a u četvrtak u pojedinim delovima Srbije – snežne padavine.

Prema najavi RHMZ, danas poslije podne očekuje se vedro vrijeme, dok će vjetar biti slab jugoistočni i istočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno umjeren i jak, navodi RHMZ.

"Vjetar slab jugoistočni i istočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju umjeren, povremeno i jak", navodi RHMZ.

U četvrtak snijeg

U utorak ujutru po kotlinama i dolinama rijeka i na zapadu Vojvodine nas očekuje niska oblačnost koja će se ponegdje zadržati i prije podne.

"Tokom dana pretežno sunčano vrijeme, osim u Timočkoj Krajini, gdje će tokom cijelog dana biti oblačno i tmurno sa kišom. Vjetar slab i umjeren jugoistočni i istočni, na jugu Banata i jak. Najniža temperatura od -2 do 4 °C, a najviša dnevna od 5 do 10 °C. Naoblačenje sa kišom, koje će uveče zahvatiti jugozapadne, tokom noći proširiće se i na većinu ostalih predela naše zemlje", navodi se.

U srijedu će biti oblačno vrijeme s kišom, dok će na planinama istočne Srbije padati snijeg i formiraće se snežni pokrivač.

"Kratkotrajni prestanak padavina prije podne se očekuje u jugozapadnim, a od sredine dana i u većini ostalih predjela, ali krajem dana i tokom noći ponovo se očekuju nove padavine sa juga i istoka, snijeg u brdsko-planinskim predjelima, a kiša u nižim. U četvrtak će padati snijeg uz formiranje/povećanje snežnog pokrivača, a u nižim predjelima, naročito sjeverne Srbije, i kiša", najavljuje RHMZ.

Od petka se očekuje suvo vrijeme, uz pojavu slabih i umjerenih jutarnjih mrazeva i ponovnu maglu u nižim predelima.

Podijeli:

Tagovi:

Snijeg

padavine

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Познато ко је пуцао из аутомобила у покрету у Сарајеву

Hronika

Poznato ko je pucao iz automobila u pokretu u Sarajevu

24 min

0
"Кошаркашка бомба": Пешић преузео евролигаша!

Košarka

"Košarkaška bomba": Pešić preuzeo evroligaša!

30 min

0
Ево шта се десило са Миљаном Кулић у Ургентном центру! Освануле најновије вијести

Scena

Evo šta se desilo sa Miljanom Kulić u Urgentnom centru! Osvanule najnovije vijesti

33 min

0
Скандалозна прослава Синдиката ЗЕТ-а: Плесали голи па претукли члана бенда

Region

Skandalozna proslava Sindikata ZET-a: Plesali goli pa pretukli člana benda

39 min

0

Više iz rubrike

Пензија може да се добије и са само пет година стажа: Потребно је испунити ове услове

Srbija

Penzija može da se dobije i sa samo pet godina staža: Potrebno je ispuniti ove uslove

3 h

0
Лифт пропао заједно са породицом, откривен узрок

Srbija

Lift propao zajedno sa porodicom, otkriven uzrok

6 h

0
Ускоро увећане пензије у Србији: Ево за колико расту

Srbija

Uskoro uvećane penzije u Srbiji: Evo za koliko rastu

7 h

2
Нови закон ускоро у пуној примјени: Послодавце који ово не испоштују чека драконска казна

Srbija

Novi zakon uskoro u punoj primjeni: Poslodavce koji ovo ne ispoštuju čeka drakonska kazna

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

35

Konakovićeva stranka nastavlja da puca, Karamehić-Abazović prešla u NS

17

23

Hitno se oglasio RHMZ: Stiže snijeg

17

23

Cvijanović: Radojičić određuje i raspoređuje kandidate opozicije za inokosne funkcije

17

13

Poznato ko je pucao iz automobila u pokretu u Sarajevu

17

12

Dodik: Čaušević savršeno objasnio šta je želja Bošnjaka i uloga opozicije iz Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner