"Košarkaška bomba": Pešić preuzeo evroligaša!

22.12.2025

17:07

Foto: Anadolu/Esra Bilgin

Bivši selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić novi je trener Bajerna iz Minhena.

Pravo niotkuda eksplodirala je evroligaška bomba, Svetislav Pešić vratio se na klupu Bajerna! On će njemački klub voditi do kraja sezone.

Podsjetimo, Bavarci su prije nekoliko dana otpustili Gordona Herberta.

Svetislav Pešić

Bajern Minhen

Evroliga

