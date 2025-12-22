"Košarkaška bomba": Pešić preuzeo evroligaša!

Bivši selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić novi je trener Bajerna iz Minhena.

Pravo niotkuda eksplodirala je evroligaška bomba, Svetislav Pešić vratio se na klupu Bajerna! On će njemački klub voditi do kraja sezone.

🚨 Coach Svetislav Pešić kehrt zurück



Er übernimmt bis Saisonende - Mehr dazu auf unserer Website.



_____@freelanceDE wünscht viel Erfolg im neuen Job. @FCBayern Basketball Update pic.twitter.com/7lWDrxWACX — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) December 22, 2025

Podsjetimo, Bavarci su prije nekoliko dana otpustili Gordona Herberta.