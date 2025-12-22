"Košarkaška bomba": Pešić preuzeo evroligaša!

22.12.2025
17:07
Komentari:0
Bivši selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić novi je trener Bajerna iz Minhena.
Pravo niotkuda eksplodirala je evroligaška bomba, Svetislav Pešić vratio se na klupu Bajerna! On će njemački klub voditi do kraja sezone.
🚨 Coach Svetislav Pešić kehrt zurück — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) December 22, 2025
Er übernimmt bis Saisonende - Mehr dazu auf unserer Website.
📰 https://t.co/WkTuk1tvxa
_____@freelanceDE wünscht viel Erfolg im neuen Job. @FCBayern Basketball Update pic.twitter.com/7lWDrxWACX
Podsjetimo, Bavarci su prije nekoliko dana otpustili Gordona Herberta.
