Mariana Mijailović na listi "50 najtraženijih": Vršila "rituale čišćenja", uzela milione

Naime, za državljankom Austrije Marianom Mijailović(44), raspisana je međunarodna potjernica zbog sumnje da je počinila tešku i komercijalnu prevaru.

Osumnjičena, korištenjem više lažnih identiteta, među kojima su Amela, Fatima Kulović i Silvana, uvjeravala je svoje žrtve, uglavnom žene, da su pod opasnim kletvama i da im prijete bolest, nesreća ili čak smrt. Kao „zaštitu“, nudila je navodne "rituale čišćenja", za koje je tražila gotovinu, zlato i druge dragocjene predmete.

"Prema dostupnim informacijama, Mariana je svoje žrtve uvodila u navodne “rituale čišćenja”, kojima je, kako je tvrdila, mogla ukloniti bolesti, spriječiti nesreće i zaštititi ih od smrti. U zamjenu za ove, navodno magijske usluge, zahtijevala je gotovinu, zlatninu i druge dragocjenosti, čime je, prema procjenama istražitelja, stekla milionsku korist", navodi Evropol.

Krivična djela koja joj se stavljaju na teret počinjena su na području Austrije, Švajcarske i Njemačke.

Austrijsko Federalno kriminalističko odjeljenje (BKA) navodi da se za Mijailovićevom intenzivno traga od 16. januara 2025., kada je potjernica zvanično aktivirana.

Mariana Mijailović, rođena 21. decembra 1980. godine u Austriji, visoka je oko 164 centimetra, smeđih očiju, a govori njemački i srpsko-hrvatski jezik, a imena roditelja su Milan i Dragana.

Austrijske vlasti pozivaju sve koji imaju informacije o kretanju osumnjičene da se jave najbližoj policijskoj stanici, a objavili su i nagradu od 5.000 evra za informacije koje bi dovele do njenog hapšenja.