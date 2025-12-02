Logo
Large banner

Haos u Sofiji, na policiju letjele flaše i kamenice

Izvor:

Agencije

02.12.2025

07:28

Komentari:

0
Хаос у Софији, на полицију летјеле флаше и каменице
Foto: Tanjug / AP / Valentina Petrova

Hiljade ljudi okupile su se u prestonici Bugarske, Sofiji i nekoliko drugih gradova u ponedjeljak, 1. decembra uveče, protestujući protiv budžetskog plana za 2026. godinu, prvog u evrima, prije nego što zemlja članica Evropske unije usvoji zajedničku valutu 1. januara.

Neki demonstranti sukobili su se sa policijom, koja je blokirala kancelarije vladajućih partija u Sofiji, a policajce su zasipali kamenicama, flašama i petardama.

Nakon sličnih protesta 28. novembra, manjinska vlada Rosena Željakova obećala je da će ponovo podnijeti budžetski plan za 2026. parlamentu, s ciljem da omogući više vremena za konsultacije sa opozicionim strankama, sindikatima i poslodavcima.

Parlamentarni odbor usvojio je budžetski plan u prvom čitanju 18. novembra.

Opozicione stranke i druge organizacije kažu da su protestovale protiv planova vlade da poveća doprinose za socijalno osiguranje i poreze na dividende kako bi finansirala veće rashode, kao i protiv državne korupcije.

Oko polovine Bugara protivi se usvajanju evra, strahujući da će to narušiti suverenitet zemlje i da će trgovci iskoristiti prelazak sa nacionalne valute leva na evro da podignu cijene.

Predsjednica Evropske centralne banke, Kristin Lagard, upozorila je ovog mjeseca da inflacija može skočiti kada balkanska država uđe u evrozonu.

Podijeli:

Tagovi:

Bugarska

Evropa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Готово је: Русија заузела два битна града!

Svijet

Gotovo je: Rusija zauzela dva bitna grada!

8 h

0
Пепић: Српски медији који преносе Насера Орића се ругају свакој српској жртви

Društvo

Pepić: Srpski mediji koji prenose Nasera Orića se rugaju svakoj srpskoj žrtvi

8 h

0
Национална гарда

Svijet

Poznato stanje gardiste koji je preživio pucnjavu kod Bijele kuće

16 h

0
Скандал у Њемачкој: Муниција војске остављена без надзора, па украдена

Svijet

Skandal u Njemačkoj: Municija vojske ostavljena bez nadzora, pa ukradena

16 h

1

Više iz rubrike

Готово је: Русија заузела два битна града!

Svijet

Gotovo je: Rusija zauzela dva bitna grada!

8 h

0
Састанак Путина и Виткофа

Svijet

Sastanak Putina i Vitkofa

8 h

0
Национална гарда

Svijet

Poznato stanje gardiste koji je preživio pucnjavu kod Bijele kuće

16 h

0
Скандал у Њемачкој: Муниција војске остављена без надзора, па украдена

Svijet

Skandal u Njemačkoj: Municija vojske ostavljena bez nadzora, pa ukradena

16 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

33

CB BiH podsjeća: Manje od mjesec dana za zamjenu ovih novčanica

15

31

Android dobija znatno brži Wi-Fi

15

29

Dodik: Iz Sarajeva pokušavaju da se peru, ali neke prljavštine se nikad ne daju oprati

15

28

Dosije: Ubistvo Slađane Milošević

15

27

Banke ovo ne govore: Šta se dešava kada u bankomatu nema novca

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner