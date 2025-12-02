Logo
Sastanak Putina i Vitkofa

Састанак Путина и Виткофа

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovaraće danas u Moskvi sa specijalnim američkim izaslanikom Stivom Vitkofom, potvrdio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je poručio da je Rusija zainteresovana za uspjeh pregovora o ukrajinskom sukobu i da, zbog osjetljivosti procesa, neće javno komentarisati detalje mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trampa.

Trampova administracija optimistična je u vezi s mirovnim procesom u Ukrajini.

Navode, da je predsjednik SAD bio jasan u stavu da korupcija u Ukrajini ugrožava napore za rješavanje sukoba.

