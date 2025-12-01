Logo
Putin: Incijativa ruske vojske duž čitavog fronta

Izvor:

SRNA

01.12.2025

22:33

Komentari:

0
Путин: Инцијатива руске војске дуж читавог фронта
Foto: Tanjug

Ruska vojska ima inicijativu u zonama odgovornosti vojnih grupa Centar i Istok, kao i duž čitave linije borbenog kontakta, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin.

Putin je tokom obilaska jednog komandnog položaja rekao da je vojna grupa Sjever dobila zadatak da napravi zonu bezbjednosti na granici.

Брајан Волш-01122025

Svijet

Brajan Volš: Moja žena je imala bliskog prijatelja u Vašingtonu

On je dodao da su teški gubici ukrajinske vojske u sukobu sa ruskim snagama tragedija ukrajinskog naroda.

Vladimir Putin

Komentari (0)
