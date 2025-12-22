Radojičić isključio Vukanovića: Dobitna kombinacija su Blanuša i Stanivuković

Izvor:
ATV
22.12.2025
13:39
Komentari:2
Zamjenik predsjednika pokreta Sigurna Srpska Igor Radojičić i danima opozicionih tenzija poručio je da su Draško Stanivuković i Branko Blanuša, dobitna kombinacija za opšte izbore 2026. godine.
"Ovih dana mnogo varnica između opozicionih partija i prvaka. A dobitna kombinacija za 2026. godinu nikad jasnija i lakša: Draško Stanivuković i Branko Blanuša, zajednički kandidati za predsjednika Republike Srpske i srpskog Člana Predsjedništva BiH", napisao je Radojičić putem svog naloga na društvenoj mreži "X".
Čak je Radojičić u čitavu priču uključio i predsjednicu Narodnog fronta Jelenu Trivić koja je često upućivala oštre riječi prema Stanivukoviću i samom Radojičiću.
"Jelena Trivić sa jasnom i kompetentnom ulogom u izvršnoj vlasti, na nekom od dva nivoa. Jak Izborni program za oporavak Republike, ekonomski, politički, demografski ... I onda snažno u izbore", poručio je Radojičić.
Izvjesno je da članovi Pokreta Sigurna Srpska pokušavaju relaksirati tenzije u opoziciji koje su upravo oni sami izazvali. Počelo je još u trenutku kada je Draško Stanivuković preuzeo PDP i najavio kandidaturu na lokalnim izborima.
Na račun te izjave Milan Miličević, tadašnji lider SDS-a, saopštio je da će SDS imati kandidate za obje inokosne funkcije na opštim izborima što je uzdrmalo Stanivukovića i PDP. Od tada Draško Stanivuković nastoji relaksirati situaciju, ali tenzije su prisutne od preuzimanja SDS-ovih funkcionera do uslovljavanja podrške Branku Blanuši na prijevremenim izborima u Republici Srpskoj.
Tenzije su dodatno porasle nakon izjave Jovice Radulovića da će Blanuša biti kandidat SDS-a i na opštim izborima, kao i da najveća opoziciona stranka i dalje razmišlja o kandidaturi i za člana Predsjedništva BiH.
Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanovića izrazio je jasne želje da želi kandidaturu za člana Predsjedništva BiH. Prema njegovom mišljenju, SDS-ov kandidat treba da dobije podršku opozicije za predsjednika Republike Srpske, a za člana Predsjedništva BiH opozicija treba da podrži njega.
Kada je u pitanju uloga Draška Stanivukovića, Vukanović je poručio da treba da se vodi bitka između njih dvojice za člana Predsjedništva BiH i da je lider Pokreta Sigurna Srpska "nepouzdan" zbog čega ne može da bude kandidat.
