Stevanović Stanivukoviću: Sarma na mom stolu korisnija od obećanja rijaliti gradonačelnika

Ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske Zoran Stevanović oštro je odgovorio gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću na njegove ranije iznesene kritike, kazavši da je sarma na njegovom stolu korisnija od manipulacija i praznih obećanja rijaliti gradonačelnika.

"Danas, na krsnu slavu, sarma na mom stolu korisnija je od praznih obećanja i manipulacija koje pojedini svakodnevno serviraju građanima", poručio je Stevanović.

On je istakao da, dok neki "broje zalogaje radi lajkova na društvenim mrežama", on radi na konkretnim projektima koji su od značaja za građane Banjaluke.

Republika Srpska Stanivuković prozvao ministra Stevanovića: Neka pojede koju sarmu

"Ja ću da se pobrinem da gradska infrastruktura napreduje od kružnog toka kod Audi centra, preko mosta u Česmi, do svake saobraćajnice koja stoji nedovršena zbog nerada i nesposobnosti rijaliti gradonačelnika", naveo je Stevanović.

Prema njegovim riječima, prioriteti gradonačelnika Banjaluke i dalje su aplauzi, lajkovi i snimci, dok su grad i konkretni projekti prevelik "zalogaj za srednjoškolca na čelu Grada".