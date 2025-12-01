Koliko će građane koštati praznična gozba?

Prasad i jagnjad uskoro će biti izuzetno tražena roba u Republici Srpskoj.

Naime, kako se približavaju novogodišnji i božićni praznici, te slave u januaru, tako počinje da raste i interesovanje građana za ovim životinjama. Naravno, u zavisnosti od toga ko želi da mu se na trpezi nađe kakvo pečenje jagnjeće ili praseće.

Međutim, od cijena žive vage u tom periodu, zavisi da li će se domaćini za slave ili praznike počastiti pečenicom ili će odluka pasti na koji kilogram pečenja iz pečenjare ili meso pečeno u rerni.

Trenutno, kilogram žive vage jagnjadi u prosjeku košta 8-9 KM, dok se cijena prasića uglavnom kreće oko 6 KM po kilogramu. Ima i onih koji već zacjenjuju svoju robu, a to će, upozoravaju uzgajivači, biti masovnije za neke dvije sedmice.

Svijet Maćeha i otac ubili kćerku (4), pa raskomadali tijelo

"Do značajnijeg poskupljenja prasića moglo da dođe od polovine decembra. Tačnije, pred novogodišnje i božićne praznike, te slave koje dolaze. Još je rano govoriti o tome kolika bi cijena mogla da bude u tom periodu", poručuju iz Udruženja uzgajivača svinja Srpske.

Podsjetimo, uoči prošlog Božića kilogram žive vage je išao i do 13 KM.

Uzgajivači su više puta naglasili da višom cijenom oko božićnih praznika pokrivaju lošu prodaju u septembru, oktobru, novembru.

"To je jedna realnost i na ovaj način sve se izniveliše. Naime, ako nema tražnje, nema razloga da se poveća cijena, i obrnuto. Porast cijena ide na povećanje tražnje ili ako se u narodnom periodu očekuje njeno povećanje. To je neminovnost i građani ne treba da se čude kad oko Božića cijena bude 10 KM", poručuju uzgajivači.

Podsjetimo, prije tačno 2 mjeseca, kilogram žive vage u prosjeku je koštao 4,5 KM, piše Srpskainfo.